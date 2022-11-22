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Внаслідок сьогоднішнього обстрілу Херсона є загиблий

Ілюстративне фото: внаслідок сьогоднішнього обстрілу Херсона є загиблий (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В результаті ворожого обстрілу Херсона у вівторок, 22 листопада, загинула людина. Також у місті є пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"Сталось це о 12:01, снаряд влучив в магістральний газопровід. У нас є, на жаль, один загиблий. Але місто продовжують обстрілювати навіть зараз", - сказала начальниця міської військової адміністрації Галина Лугова.

РБК-Україна раніше повідомляла про вибухи у Херсоні. За даними "Суспільного" у місті пролунало вже більше 10 вибухів.

Нагадаємо, вчора росіяни обстріляли громадянську інфраструктуру Херсона, внаслідок чого загинула одна людина, ще четверо отримали поранення.

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ХерсонВійна Росії проти України