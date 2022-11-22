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У Херсоні чути вибухи: що відомо

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Херсон, Вівторок 22 листопада 2022 10:55
У Херсоні чути вибухи: що відомо Фото: у Херсоні чути вибухи (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Херсоні зранку 22 листопада місцеві мешканці чули звуки вибухів. Тривогу у місті не оголошено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Херсон".

Тим часом у місцевих Telegram-каналах повідомляють, що росіяни обстрілюють регіон із лівого берега.

Нагадаємо, нещодавно російські окупанти обстріляли звільнений Херсон. Внаслідок атаки у місті пошкоджено багатоповерхівку у мікрорайоні Острів.

Також окупанти обстріляли громадянську інфраструктуру Херсона у понеділок, 21 листопада. Внаслідок чого загинула одна людина, ще четверо отримали поранення.

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Херсон окупанти вибухи
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