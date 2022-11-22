У Херсоні чути вибухи: що відомо
Фото: у Херсоні чути вибухи (Getty Images)
У Херсоні зранку 22 листопада місцеві мешканці чули звуки вибухів. Тривогу у місті не оголошено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Херсон".
Тим часом у місцевих Telegram-каналах повідомляють, що росіяни обстрілюють регіон із лівого берега.
Нагадаємо, нещодавно російські окупанти обстріляли звільнений Херсон. Внаслідок атаки у місті пошкоджено багатоповерхівку у мікрорайоні Острів.
Також окупанти обстріляли громадянську інфраструктуру Херсона у понеділок, 21 листопада. Внаслідок чого загинула одна людина, ще четверо отримали поранення.
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