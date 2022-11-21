Внаслідок обстрілу Херсона є загиблий

Внаслідок сьогоднішнього обстрілу цивільної інфраструктури Херсона загинула людина, ще кілька цивільних поранено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенко.

"В результаті обстрілів російськими терористами Херсона до обласної лікарні доставили 4 особи, які отримали травми. Під час госпіталізації, на жаль, 1 особа померла", - розповів він.

Крім того, за словами Тимошенко, внаслідок ударів окупантів по селу Антонівка постраждала жінка, яку також доправили до Херсонської обласної лікарні.