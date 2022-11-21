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Внаслідок обстрілу Херсона є загиблий

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Херсон, Понеділок 21 листопада 2022 16:38
Внаслідок обстрілу Херсона є загиблий Фото: внаслідок обстрілу Херсона загинула людина (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Внаслідок сьогоднішнього обстрілу цивільної інфраструктури Херсона загинула людина, ще кілька цивільних поранено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенко.

"В результаті обстрілів російськими терористами Херсона до обласної лікарні доставили 4 особи, які отримали травми. Під час госпіталізації, на жаль, 1 особа померла", - розповів він.

Крім того, за словами Тимошенко, внаслідок ударів окупантів по селу Антонівка постраждала жінка, яку також доправили до Херсонської обласної лікарні.

Нагадаємо, сьогодні російські війська завдали ударів по цивільній інфраструктурі Херсона.

Вчора окупанти також обстрілювали Херсон. Внаслідок атаки у місті було пошкоджено багатоповерхівку у мікрорайоні Острів.

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