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У Києві внаслідок ракетного удару загинули дві жінки, є поранені

01:12 20.08.2026 Чт
1 хв
Ще щонайменше чотири людини отримали поранення
aimg Катерина Коваль
У Києві внаслідок ракетного удару загинули дві жінки, є поранені Фото: медики надають допомогу постраждалим (Getty Images)
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Унаслідок масованого ракетного удару по Києву вночі 20 серпня зафіксовано загибель людини та поранення ще кількох цивільних осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Київської міської військової адміністрації (КМВА).

За оперативною інформацією від столичної влади, після опівночі з'явилися перші підтверджені дані щодо жертв ворожого обстрілу.

"Станом на 00:55 відомо про 3 поранених від ворожої атаки. Також відомо про одну загиблу людину", - повідомили в КМВА.

Оновлено 1:20

Станом на 01:15 кількість постраждалих зросла вже до шести поранених, а число загиблих - до двох жінок.

На місцях падіння уламків та влучань у кількох районах столиці продовжують працювати екстрені служби, бригади медиків та рятувальники.

Нагадаємо, в ніч на 20 серпня російські війська здійснили атаку на Київ із застосуванням балістичних ракет, унаслідок чого в столиці пролунали вибухи. Повітряні сили ЗСУ завчасно попереджали мешканців про загрозу ударів з північного напрямку.

Того ж дня українців попередили про підготовку Російською Федерацією нових обстрілів. Зокрема, зазначалося, що російське керівництво не налаштоване на мир, тому громадян закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та своєчасно прямувати до укриттів у разі небезпеки.

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