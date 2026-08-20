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В Киеве в результате ракетного удара погибли две женщины, есть раненные

01:12 20.08.2026 Чт
1 мин
Еще по меньшей мере четыре человека получили ранения
aimg Екатерина Коваль
В Киеве в результате ракетного удара погибли две женщины, есть раненные Фото: медики оказывают помощь пострадавшим (Getty Images)
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В результате массированного ракетного удара по Киеву ночью 20 августа зафиксирована гибель человека и ранение еще нескольких гражданских лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской городской военной администрации (КМВА).

По оперативной информации от столичных властей, после полуночи появились первые подтвержденные данные о жертвах вражеского обстрела.

"По состоянию на 00:55 известно о 3 раненых от вражеской атаки. Также известно об одном погибшем человеке", - сообщили в КМВА.

Обновлено 1:20

По состоянию на 01:15 количество пострадавших увеличилось уже до шести раненых, а число погибших - до двух женщин.

На местах падения обломков и попаданий в нескольких районах столицы продолжают работать экстренные службы, бригады медиков и спасатели.

Напомним, в ночь на 20 августа российские войска совершили атаку на Киев с применением баллистических ракет, в результате чего в столице прогремели взрывы. Воздушные силы ВСУ раньше времени предупреждали жителей об угрозе ударов с северного направления.

В тот же день украинцев предупредили о подготовке Российской Федерацией новых обстрелов. В частности, отмечалось, что российское руководство не настроено на мир, поэтому граждане призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и своевременно направляться к укрытиям в случае опасности.

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В Киеве в результате ракетного удара погибли две женщины, есть раненные
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