Внаслідок ракетного удару зруйновано логістичний центр NOVUS: загинули чотири людини

Внаслідок ракетного удару по Києву в ніч на 25 листопада серйозно пошкоджений логістичний центр мережі супермаркетів NOVUS площею понад 50 тисяч квадратних метрів.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на заяву компанії в Instagram.
За даними NOVUS, під час атаки загинули четверо водіїв постачальників, які прибули на розвантаження товарів. Ще п’ятеро людей зазнали поранень. Співробітники компанії, які на момент удару перебували в укритті, не постраждали.
Зазначають, що логістичний центр, відкритий уже під час повномасштабної війни, забезпечував безперебійне постачання продукції в магазини та був ключовим елементом операційної роботи компанії.
Наразі об’єкт не функціонує. На місці працюють відповідні служби, триває оцінка масштабів руйнувань, які в компанії називають значними.
Водночас у NOVUS запевнили, що дефіциту товарів не буде: логістичні маршрути вже перебудовують, щоб забезпечити стабільну роботу магазинів і якнайшвидше відновлення складу.
Компанія висловила співчуття родинам загиблих і наголосила, що надасть їм необхідну допомогу.
"Цей день - один із найважчих у нашій новітній історії. Але ми вистоїмо та відновимо те, що було зруйновано", - наголосили в компанії.
Нагадаємо, росіяни здійснили масовану атаку на Київ у ніч та вранці 25 листопада, застосувавши дрони та ракети. У столиці зафіксовані значні руйнування у шести районах, загалом понад 13 місць падіння уламків і влучань.
У Печерському районі пожежа охопила 22-поверховий житловий будинок після прямого влучання, частина конструкцій обвалилася, мешканців евакуювали. У Дніпровському районі дрон поцілив у дев’ятиповерхівку - там загинули люди, серед них 86-річна жінка. Вже відомо про 7 загиблих та понад 20 постраждалих осіб у Києві.
Під час другої хвилі ударів нові руйнування підтвердили у Святошинському районі, де під завалами також могли залишатися люди.
На місці однієї з атак рятувальники показали глибоку вирву біля складської будівлі. Президент Володимир Зеленський напередодні попереджав про зростання російського тиску та закликав українців максимально серйозно ставитися до повітряних тривог найближчим часом.