В результате ракетного удара разрушен логистический центр NOVUS: погибли четыре человека

По данным NOVUS, во время атаки погибли четверо водителей поставщиков, которые прибыли на разгрузку товаров. Еще пять человек получили ранения. Сотрудники компании, которые на момент удара находились в укрытии, не пострадали.

Отмечается, что логистический центр, открытый уже во время полномасштабной войны, обеспечивал бесперебойные поставки продукции в магазины и был ключевым элементом операционной работы компании.

Сейчас объект не функционирует. На месте работают соответствующие службы, продолжается оценка масштабов разрушений, которые в компании называют значительными.

В то же время в NOVUS заверили, что дефицита товаров не будет: логистические маршруты уже перестраивают, чтобы обеспечить стабильную работу магазинов и скорейшее восстановление склада.

Компания выразила соболезнования семьям погибших и подчеркнула, что окажет им необходимую помощь.

"Этот день - один из самых тяжелых в нашей новейшей истории. Но мы выстоим и восстановим то, что было разрушено", - подчеркнули в компании.