Внаслідок ракетного удару зруйновано логістичний центр NOVUS: загинули чотири людини

Внаслідок ракетного удару по Києву в ніч на 25 листопада серйозно пошкоджений логістичний центр мережі супермаркетів NOVUS площею понад 50 тисяч квадратних метрів.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на заяву компанії в Instagram .

За даними NOVUS, під час атаки загинули четверо водіїв постачальників, які прибули на розвантаження товарів. Ще п’ятеро людей зазнали поранень. Співробітники компанії, які на момент удару перебували в укритті, не постраждали.

Зазначають, що логістичний центр, відкритий уже під час повномасштабної війни, забезпечував безперебійне постачання продукції в магазини та був ключовим елементом операційної роботи компанії.

Наразі об’єкт не функціонує. На місці працюють відповідні служби, триває оцінка масштабів руйнувань, які в компанії називають значними.

Водночас у NOVUS запевнили, що дефіциту товарів не буде: логістичні маршрути вже перебудовують, щоб забезпечити стабільну роботу магазинів і якнайшвидше відновлення складу.

Компанія висловила співчуття родинам загиблих і наголосила, що надасть їм необхідну допомогу.

"Цей день - один із найважчих у нашій новітній історії. Але ми вистоїмо та відновимо те, що було зруйновано", - наголосили в компанії.