В результате ракетного удара разрушен логистический центр NOVUS: погибли четыре человека

Вторник 25 ноября 2025 15:05
UA EN RU
В результате ракетного удара разрушен логистический центр NOVUS: погибли четыре человека Фото: Воронка возле логистического центра NOVUS после попадания ракеты (t.me/dsns_telegram)
Автор: Татьяна Веремеева

В результате ракетного удара по Киеву в ночь на 25 ноября серьезно поврежден логистический центр сети супермаркетов NOVUS площадью более 50 тысяч квадратных метров.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании в Instagram.

По данным NOVUS, во время атаки погибли четверо водителей поставщиков, которые прибыли на разгрузку товаров. Еще пять человек получили ранения. Сотрудники компании, которые на момент удара находились в укрытии, не пострадали.

Отмечается, что логистический центр, открытый уже во время полномасштабной войны, обеспечивал бесперебойные поставки продукции в магазины и был ключевым элементом операционной работы компании.

Сейчас объект не функционирует. На месте работают соответствующие службы, продолжается оценка масштабов разрушений, которые в компании называют значительными.

В то же время в NOVUS заверили, что дефицита товаров не будет: логистические маршруты уже перестраивают, чтобы обеспечить стабильную работу магазинов и скорейшее восстановление склада.

Компания выразила соболезнования семьям погибших и подчеркнула, что окажет им необходимую помощь.

"Этот день - один из самых тяжелых в нашей новейшей истории. Но мы выстоим и восстановим то, что было разрушено", - подчеркнули в компании.

Атака на Киев 25 ноября

Напомним, россияне совершили массированную атаку на Киев в ночь и утром 25 ноября, применив дроны и ракеты. В столице зафиксированы значительные разрушения в шести районах, всего более 13 мест падения обломков и попаданий.

В Печерском районе пожар охватил 22-этажный жилой дом после прямого попадания, часть конструкций обвалилась, жильцов эвакуировали. В Днепровском районе дрон попал в девятиэтажку - там погибли люди, среди них 86-летняя женщина. Уже известно о 7 погибших и более 20 пострадавших в Киеве.

Во время второй волны ударов новые разрушения подтвердили в Святошинском районе, где под завалами также могли оставаться люди.

На месте одной из атак спасатели показали глубокую воронку возле складского здания. Президент Владимир Зеленский накануне предупреждал о росте российского давления и призвал украинцев максимально серьезно относиться к воздушным тревогам в ближайшее время.

