В результате ракетного удара разрушен логистический центр NOVUS: погибли четыре человека
В результате ракетного удара по Киеву в ночь на 25 ноября серьезно поврежден логистический центр сети супермаркетов NOVUS площадью более 50 тысяч квадратных метров.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании в Instagram.
По данным NOVUS, во время атаки погибли четверо водителей поставщиков, которые прибыли на разгрузку товаров. Еще пять человек получили ранения. Сотрудники компании, которые на момент удара находились в укрытии, не пострадали.
Отмечается, что логистический центр, открытый уже во время полномасштабной войны, обеспечивал бесперебойные поставки продукции в магазины и был ключевым элементом операционной работы компании.
Сейчас объект не функционирует. На месте работают соответствующие службы, продолжается оценка масштабов разрушений, которые в компании называют значительными.
В то же время в NOVUS заверили, что дефицита товаров не будет: логистические маршруты уже перестраивают, чтобы обеспечить стабильную работу магазинов и скорейшее восстановление склада.
Компания выразила соболезнования семьям погибших и подчеркнула, что окажет им необходимую помощь.
"Этот день - один из самых тяжелых в нашей новейшей истории. Но мы выстоим и восстановим то, что было разрушено", - подчеркнули в компании.
Атака на Киев 25 ноября
Напомним, россияне совершили массированную атаку на Киев в ночь и утром 25 ноября, применив дроны и ракеты. В столице зафиксированы значительные разрушения в шести районах, всего более 13 мест падения обломков и попаданий.
В Печерском районе пожар охватил 22-этажный жилой дом после прямого попадания, часть конструкций обвалилась, жильцов эвакуировали. В Днепровском районе дрон попал в девятиэтажку - там погибли люди, среди них 86-летняя женщина. Уже известно о 7 погибших и более 20 пострадавших в Киеве.
Во время второй волны ударов новые разрушения подтвердили в Святошинском районе, где под завалами также могли оставаться люди.
На месте одной из атак спасатели показали глубокую воронку возле складского здания. Президент Владимир Зеленский накануне предупреждал о росте российского давления и призвал украинцев максимально серьезно относиться к воздушным тревогам в ближайшее время.