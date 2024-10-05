Внаслідок ракетного удару під Донецьком загинули 6 офіцерів КНДР, - ЗМІ

Біля тимчасового окупованого Донецька внаслідок ракетного удару 3 жовтня загинули понад 20 військових, серед яких - шість офіцерів із Північної Кореї. Ще троє військовослужбовців КНДР були поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyiv Post .

Зазначається, що ці північнокорейські військовослужбовці начебто прибули на окуповану територію України на переговори з російськими "колегами".

За даними видання Kyiv Post у розвідці, удар був завданий Силами оборони України по підконтрольному російським загарбникам району під Донецьком.

Повідомляється, що загалом в результаті атаки у п'ятницю, 3 жовтня, були ліквідовані понад два десятки солдатів та офіцерів.

Між тим в російських соцмережах з'являлися дані, що перед ракетним ударом окупанти демонстрували представникам КНДР підготовку свого особового складу до штурмових дій та оборони.

Чутки про відправку військових КНДР в Україну на поміч окупантам

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Північна Корея може як допомогу Росії відправити в окуповані райони Донецької області інженерів та будівельників для "відновлювальних робіт".

Так, 20 червня стало відомо, що під час візиту до Північної Кореї російський диктатор Володимир Путін і лідер КНДР Кім Чен Ин підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство. Він передбачає "негайне" надання взаємної допомоги у разі агресії проти однієї зі країн.

Крім того, російський диктатор Путін у червні переконував північнокорейського колегу відкрити "дипломатичні місії" в окупованих Донецьку та Луганську.

Також у червні у Пентагоні відреагували на потенційну можливість відправки солдатів КНДР в Україну на поміч російському окупаційному контингенту на прохання Кремля. У Міноборони США зазначили, що у такому разі північнокорейські військові стануть "гарматним м'ясом".

Крім того, військовий експерт Павло Нарожний у коментарі РБК-Україна сказав, що рішення відправити війська в Україну для допомоги окупантам може закінчитись дуже сумно для Північної Кореї.

Додамо, ще у вересні минулого року у Центрі національного спротиву писали про плани РФ вивезти громадян Північної Кореї на окуповані території Донецької та Луганської областей для проведення будівельних робіт.

Детальніше про чутки щодо можливої відправки військових КНДР в Україну - читайте у нашому окремому матеріалі.