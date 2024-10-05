В результате ракетного удара под Донецком погибли 6 офицеров КНДР, - СМИ

Возле временного оккупированного Донецка в результате ракетного удара 3 октября погибли более 20 военных, среди которых - шесть офицеров из Северной Кореи. Еще трое военнослужащих КНДР были ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyiv Post .

Отмечается, что эти северокорейские военнослужащие будто бы прибыли на оккупированную территорию Украины на переговоры с российскими "коллегами".

По данным издания Kyiv Post в разведке, удар был нанесен Силами обороны Украины по подконтрольному российским захватчикам району под Донецком.

Сообщается, что в результате атаки в пятницу, 3 октября, были ликвидированы более двух десятков солдат и офицеров.

Между тем в российских соцсетях появлялись данные, что перед ракетным ударом оккупанты демонстрировали представителям КНДР подготовку своего личного состава к штурмовым действиям и обороне.

Слухи об отправке военных КНДР в Украину на помощь оккупантам

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Северная Корея может в помощь России отправить в оккупированные районы Донецкой области инженеров и строителей для "восстановительных работ".

Так, 20 июня стало известно, что во время визита в Северную Корею российский диктатор Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Он предусматривает "немедленное" предоставление взаимной помощи в случае агрессии против одной из стран.

Кроме того, российский диктатор Путин в июне убеждал северокорейского коллегу открыть "дипломатические миссии" в оккупированных Донецке и Луганске.

Также в июне в Пентагоне отреагировали на потенциальную возможность отправки солдат КНДР в Украину на помощь российскому оккупационному контингенту по просьбе Кремля. В Минобороны США отметили, что в таком случае северокорейские военные станут "пушечным мясом".

Кроме того, военный эксперт Павел Нарожный в комментарии РБК-Украина сказал, что решение отправить войска в Украину для помощи оккупантам может закончиться очень грустно для Северной Кореи.

Добавим, еще в сентябре прошлого года в Центре национального сопротивления писали о планах РФ вывезти граждан Северной Кореи на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей для проведения строительных работ.

Подробнее о слухах относительно возможной отправки военных КНДР в Украину - читайте в нашем отдельном материале.