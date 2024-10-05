В результате ракетного удара под Донецком погибли 6 офицеров КНДР, - СМИ
Возле временного оккупированного Донецка в результате ракетного удара 3 октября погибли более 20 военных, среди которых - шесть офицеров из Северной Кореи. Еще трое военнослужащих КНДР были ранены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyiv Post.
Отмечается, что эти северокорейские военнослужащие будто бы прибыли на оккупированную территорию Украины на переговоры с российскими "коллегами".
По данным издания Kyiv Post в разведке, удар был нанесен Силами обороны Украины по подконтрольному российским захватчикам району под Донецком.
Сообщается, что в результате атаки в пятницу, 3 октября, были ликвидированы более двух десятков солдат и офицеров.
Между тем в российских соцсетях появлялись данные, что перед ракетным ударом оккупанты демонстрировали представителям КНДР подготовку своего личного состава к штурмовым действиям и обороне.
Слухи об отправке военных КНДР в Украину на помощь оккупантам
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Северная Корея может в помощь России отправить в оккупированные районы Донецкой области инженеров и строителей для "восстановительных работ".
Так, 20 июня стало известно, что во время визита в Северную Корею российский диктатор Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Он предусматривает "немедленное" предоставление взаимной помощи в случае агрессии против одной из стран.
Кроме того, российский диктатор Путин в июне убеждал северокорейского коллегу открыть "дипломатические миссии" в оккупированных Донецке и Луганске.
Также в июне в Пентагоне отреагировали на потенциальную возможность отправки солдат КНДР в Украину на помощь российскому оккупационному контингенту по просьбе Кремля. В Минобороны США отметили, что в таком случае северокорейские военные станут "пушечным мясом".
Кроме того, военный эксперт Павел Нарожный в комментарии РБК-Украина сказал, что решение отправить войска в Украину для помощи оккупантам может закончиться очень грустно для Северной Кореи.
Добавим, еще в сентябре прошлого года в Центре национального сопротивления писали о планах РФ вывезти граждан Северной Кореи на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей для проведения строительных работ.
Подробнее о слухах относительно возможной отправки военных КНДР в Украину - читайте в нашем отдельном материале.
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