Війська КНДР з'являться біля фронту? Про що йдеться та як їх може використати Росія

В ЗМІ з'явилася інформація, що Північна Корея на підтримку РФ зібралася наступного місяця відправити в окуповані райони Донецької області свої будівельні та інженерні сили. Мовляв, їх залучать до "відновлювальних робіт".

Про те, чи дійсно війська КНДР з'являться біля фронту та як їх можуть використати російські окупанти, - в матеріалі РБК-Україна нижче.

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Що пишуть про можливу відправку підрозділів КНДР в Україну

Першими про можливу відправку великомасштабних інженерних військ КНДР в Україну повідомила південнокорейська телевізійна мережа TV Chosun. Телеканал цитує неназване джерело в уряді, яке стверджує, що в збройних силах Північної Кореї є 10 інженерних бригад, з яких три-чотири можуть бути відправлені в Донецьку область. Військовий експерт Павло Нарожний в коментарі РБК-Україна на прикладі українських та російських бригад пояснив, що мова може йти про близько 5 000 людей в бригаді (тобто в сумі це близько 15-20).

"В одній бригаді приблизно до 5 000 людей може бути. Але це на прикладі російської чи української бригади. Який саме склад корейської бригади, це питання треба вивчати. Але я думаю, що ситуація схожа", - каже він.

Журналісти TV Chosun підрахували, що за такі "послуги" КНДР зможе щорічно отримувати від Росії до 115 млн доларів. Стверджується, що громадяни Північної Кореї опиняться на окупованій території України вже у липні цього року, де вони нібито братимуть участь у так званих "відновлювальних роботах".

На цю новину також звернули в Інституту вивчення війни (ISW). Там зазначили, що поки не бачать підстав, які б свідчили про те, що північнокорейські військовослужбовці мають намір брати участь у бойових діях в Україні. Втім, пряма інженерна підтримка КНДР може вивільнити деякі російські сили для операцій уздовж лінії фронту і сприяти зусиллям РФ щодо розширення військової інфраструктури та оборонних укріплень на окупованій території України.

Також в ISW зазначають, що Росія, схоже, прагне до створення коаліції дружніх держав, що мають історично теплі зв'язки з колишнім Радянським Союзом, включно з Північною Кореєю і В'єтнамом, щоб "сформувати основу альтернативного світового порядку".

Про співпрацю Росії та Північної Кореї

Примітно, що новині про можливу відправку північнокорейських інженерних військ, передував візит російського диктатора Володимира до КНДР. Де він, разом із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, уклав договір про "всеосяжне стратегічне партнерство", який передбачає взаємну допомогу у випадку нападу на одного з підписантів, зобов’язує країни співпрацювати в галузі оборони та військових технологій, а також економіці й науці. Тоді північнокорейський диктатор заявив про "безумовну підтримку" Росії у війні проти України. Пізніше Путін спробував применшити важливість угоди та можливість перебування північнокорейських військ в Україні.

Однак на укладання договору відразу відреагували у Південній Кореї. Там пообіцяли переглянути свою позицію щодо постачання зброї Україні. Сеул стверджує, що не матиме жодних стримувальних факторів для постачання летального озброєння Україні у разі передачі РФ Північній Кореї високоточної зброї.

Втім варто зауважити, ще до підписання цього договору КНДР вже надала значну допомогу Путіну у війні. Наприклад, нещодавно в Південній Кореї підрахували, що Пхеньян направив до Росії контейнери, які можуть вмістити майже 5 мільйонів артилерійських снарядів. І на цьому підтримка не зупиниться, адже Путін проситиме більше, зауважували в Сеулі. Також відомо, що Москва використовує північнокорейські балістичні ракети під час атак по Україні.

Реакція України

Тим часом Офісі президента України розкритикували відсутність будь-якої реакції зі сторони світу на рішення КНДР відправити свої інженерні війська допомагати росіянам.

"Мало того що КНДР спокійно вийшла з-під світових санкцій і активно займається військовою співпрацею з РФ - зараз вона прямо посилає спеціальні інженерні війська для участі безпосередньо у війні проти України на боці агресора. І? А нічого. Тиша", - написав у своєму Telegram-каналі радник керівника ОП Михайло Подоляк.

Він звернув увагу, що замість відповідної реакції, ООН запрошує на "миротворчий саміт" міністра внутрішніх справ РФ Володимира Колокольцева, який перебуває під "жорсткими" персональними санкціями, щоб обговорити публічно "миротворчість".

"Саме це - демонстративне ігнорування прямої участі Північної Кореї у війні на боці РФ і запрошення авторів геноцидної війни на саміти - веде до справедливого фіналу (сарказм). Потрібно більше інвестувати в ООН і чекати на ефективність (повторний сарказм)", - додав Подоляк.

Як Росія може використати війська КНДР в Україні

На думку експерта Павла Нарожного, з великою імовірністю, північнокорейські війська будуть займатися саме тим, що роблять інженерні бригади. Наприклад, будувати укріплення або залізні дороги, мости.

"Я більш ніж впевнений, що вони будуть займатися саме військовими питаннями. Тобто різну військову інфраструктуру розбудовувати. Зокрема будувати капоніри (фортифікаційні споруди, що забезпечують ведення флангового або поздовжнього вогню в двох протилежних напрямках - ред.), укріплення 2-ї, 3-ї лінії. Я не думаю, що якісь цивільні об'єкти вони будуть будувати, на кшталт шкіл чи житлових будинків, які росіяни зруйнували", - говорить співрозмовник.

Своєю чергою експерт інформаційно-консалтингової агенції Defense Express Іван Киричевський більш скептично ставиться загалом до того, що росіяни дійсно потребують інженерних військ для ведення війни.

"Не виключено, що в Південній Кореї можуть бути недостатні уявлення про те, що у нас відбувається і де, і що взагалі можна робити на тимчасово окупованому Донбасі. Відповідно їхня ця оцінка щодо того, що можуть робити північнокорейські війська в розпорядженні рашистів на тимчасово окупованій території України, - це буквально "пальцем в небо" або як гадання на кавовій гущі", - каже Киричевський.

За його словами, більш-менш обґрунтованим можна вважати хіба що той тезис, що загалом відправку північнокорейських кадрів на підтримку росіянам виключати не варто. Експерт пояснює, "копати в російській армії є кому". Адже вони накопали, за підрахунками DeepState, вже 6 тисяч кілометрів й продовжують це робити і "для цього їм не треба північні корейці". Чого не скажеш про людський ресурс, який можна використати під час штурмів.

"Росіяни взагалі-то, в рамках своїх мобілізаційних процесів, нові інженерні підрозділи в складі армії РФ формують постійно. Але у них є інші питання, які є більш проблемними. Зокрема вони стосуються поповнення людського ресурсу для свого літнього наступу. А для цього їм треба оголошувати нову хвилю мобілізації, або шукати альтернативні джерела. Певна практика у використанні найманців у них є. Вони вивчають мову контингенту, який вербують, щоб їм видавати якісь базові команди, але для того, щоб посилати в штурм. Тож відповідно, замість нових хвиль мобілізації, вони можуть так вчинити й з північними корейцями. От в цьому проблема", - зазначає Киричевський та додає, що це лише припущення, бо даних для достатнього аналізу наразі не вистачає.

Чи можуть північні корейці взяти участь у бойових діях

До слова раніше можливість участі військ КНДР у війні РФ проти України коментували в Міноборони США. Так, речник Пентагону Пет Райдер не виключив такого сценарію і водночас заявив, що північнокорейські війська стануть "гарматним м'ясом", якщо їх відправлять воювати разом з російськими загарбниками в Україні

"Я думаю, що якби я був керівництвом військового персоналу Північної Кореї, я б поставив під сумнів свій вибір щодо відправлення сил, щоб вони стали гарматним м’ясом у незаконній війні проти України. І ми бачили втрати російських військ… Але знову ж таки, ми будемо стежити за цим", - сказав він на брифінгу для преси 25 червня.

Експерт Павло Нарожний акцентує, якщо росіяни залучать до бойових дій в Україні північних корейців, то це стане дуже швидко відомо. За його словами, в будь-якому випадку це закінчиться тим, що хтось з них потрапить в полон або на якесь відео в мережі. Тобто приховати участь Пхеньяну в бойових діях буде абсолютно нереально.

"Уявімо собі ситуацію, що північнокорейські війська будують залізничну дорогу, а українські Сили оборони ведуть обстріл, знищуючи окупантів разом з інженерними підрозділами. І тоді Північна Корея каже: "Це оголошення нам війни, бо вони були на території Росії", бо вони ж вважають, що зокрема Донецька область це нібито "територія Росії". Тобто теоретично за вуха вони таку історію можуть притягнути, відправити тоді бойові підрозділи", - припускає Нарожний.

Водночас експерт пояснює, що такий сценарій закінчиться дуже сумно для Північної Кореї. Бо, по-перше, у неї армії й не так багато, хоч вона в них доволі потужна, та і для Пхеньяну головний об'єкт не Україна, а Південна Корея.

"Тобто у них своїх проблем достатньо. Взяти і відправити якусь значну кількість солдат, там десятки чи сотні тисяч, глибоко теоретично вони можуть, бо в них є ці солдати. Бо Північна Корея, як і будь-яка диктатура, готується до війни, але питання в тому, чи готові вони піти на цей крок. Відправити якісь більш-менш боєздатні підрозділи й тоді Південна Корея буде знати, що умовно у КНДР там "мінус" 20 чи 50 тисяч солдатів. Тобто у них своїх проблем вистачає, тож відправку боєздатних підрозділів з Північної Кореї в Україну вважаю мало реальною", - додає Нарожний.