Внаслідок ракетного удару по Чернігову загинули дві 15-річні дівчини: що про них відомо

"Під час ворожої атаки на Чернігів (29 жовтня, - ред.) загинули дві наші учениці - Пєшкова Яна та Мозгова Марія", - йдеться у повідомленні навчального закладу.

У ліцеї висловили співчуття родинам загиблих і зазначили, що пам'ятатимуть дівчат.

Що відомо про загиблих дівчат

Яна Пєшкова професійно займалася художньою гімнастикою та була вихованкою спортивної студії Magic sports.

Там розповіли, що дівчині було лише 15 років. Її назвали частиною спортивної родини, яка назавжди залишиться в пам'яті колективу світлою, щирою та усміхненою.

"29 жовтня - удар ракети по центру Чернігова жорстоко обірвав її життя", - написали у студії.

Марія Мозгова займалася танцями та була ученицею студії Vita Dance. Там повідомили про загибель своєї вихованки й назвали її світлою, доброю та чуйною дівчиною.

"Це неймовірна втрата для всього колективу. Ми любимо тебе, ти назавжди в наших серцях", - зазначили у студії.

Що відомо про удар по Чернігову

Нагадаємо, 29 жовтня російські війська атакували центр Чернігова, коли на вулицях було багато людей. Спочатку повідомлялося про одного постраждалого, однак згодом кількість жертв і поранених почала зростати.

За попередніми даними, росіяни вдарили по місту "Бандероллю".

Кількість постраждалих також збільшувалася протягом дня. Станом на 14:44 у четвер було відомо про 23 поранених, серед яких четверо дітей. Наймолодшій дитині - 10 місяців. До міських лікарень доправили 11 людей, ще чотирьом медики надали допомогу на місці.

Внаслідок удару виникли пожежі в магазинах, які згодом загасили рятувальники. Також були пошкоджені об'єкти бізнесу, житлові будинки та автомобілі.

Психологи ДСНС надали допомогу 17 людям, зокрема чотирьом дітям.