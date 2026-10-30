В результате ракетного удара по Чернигову погибли две 15-летние девушки: что о них известно

"Во время вражеской атаки на Чернигов (29 октября, - ред.) погибли две наши ученицы - Пешкова Яна и Мозговая Мария", - говорится в сообщении учебного заведения.

В лицее выразили соболезнования семьям погибших и отметили, что будут помнить девушек.

Что известно о погибших девушках

Яна Пешкова профессионально занималась художественной гимнастикой и была воспитанницей спортивной студии Magic sports.

Там рассказали, что девушке было всего 15 лет. Ее назвали частью спортивной семьи, которая навсегда останется в памяти коллектива светлой, искренней и улыбающейся.

"29 октября - удар ракеты по центру Чернигова жестоко оборвал ее жизнь", - написали в студии.

Мария Мозговая занималась танцами и была ученицей студии Vita Dance. Там сообщили о гибели своей воспитанницы и назвали ее светлой, доброй и отзывчивой девушкой.

"Это невероятная потеря для всего коллектива. Мы любим тебя, ты навсегда в наших сердцах", - отметили в студии.

Что известно об ударе по Чернигову

Напомним, 29 октября российские войска атаковали центр Чернигова, когда на улицах было много людей. Сначала сообщалось об одном пострадавшем, однако впоследствии количество жертв и раненых начало расти.

По предварительным данным, россияне ударили по городу "Бандеролью".

Число пострадавших также увеличивалось в течение дня. По состоянию на 14:44 в четверг было известно о 23 раненых, среди которых четверо детей. Самому младшему ребенку - 10 месяцев. В городские больницы доставили 11 человек, еще четырем медики оказали помощь на месте.

В результате удара возникли пожары в магазинах, которые впоследствии потушили спасатели. Также были повреждены бизнес-объекты, жилые дома и автомобили.

Психологи ГСЧС оказали помощь 17 людям, в том числе четырем детям.