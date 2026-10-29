ua en ru
Чт, 29 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росіяни атакували центр Чернігова і вбили двох людей

12:16 29.10.2026 Чт
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Росіяни атакували центр Чернігова і вбили двох людей Фото: Також відомо про поранених у місті (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

29 жовтня російські окупанти завдали удару по Чернігову, внаслідок якого загинули щонайменше двоє мирних мешканців.

Про це заявив глава місцевої ОВА Дмитро Брижинський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

Близько 11:56 стало відомо про приліт ворожого БпЛА в місті. На той момент було відомо про одного потерпілого.

"Інформація уточнюється", - написав Брижинський.

Вже за кілька хвилин з'явилася інформація про перших жертв ворожої атаки.

"Попередньо загинуло 2 людини, ще 2 постраждало", - повідомив глава ОВА.

За його словами, також почалася пожежа в магазинах.

Всі інші наслідки російського удару наразі уточнюються.

Оновлено о 12:20

За словами глави ОВА, ворог завдав удару саме по центру міста.

Росіяни атакували мирних мешканців Чернігова, які просто йшли на роботу, займалися своїми повсякденними справами, будували плани на день…

"На жаль, уже відомо про загиблих та поранених. Це справжній терор проти мирного населення. Немає жодного виправдання тим, хто забирає життя невинних людей", - наголосив Брижинський.

Нагадаємо, 29 жовтня Росія здійснила повітряний напад на цивільний електропотяг у Дніпрі. Згідно з останніми даними, відомо про 13 жертв.

Також ми розповідали, як сили ППО відбивали атаку РФ минулої ночі та скільки цілей знищили.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Чернігів Війна Росії проти України Атака дронів
Новини
РФ ударила по електропотягу у Дніпрі, 13 людей загинули
РФ ударила по електропотягу у Дніпрі, 13 людей загинули
Аналітика
Удари по АЗС не означають дефіциту пального: інтерв'ю з головою "Укрнафти" Богданом Кукурою
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Удари по АЗС не означають дефіциту пального: інтерв'ю з головою "Укрнафти" Богданом Кукурою