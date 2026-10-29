Люди стояли біля потяга попри попередження: в УЗ розкрили деталі трагедії у Дніпрі
Через удар РФ по вокзалу в Дніпрі загинули та були поранені цивільні пасажири, які перебували біля поїздів попри заклики до евакуації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
Як зазначає перевізник, перед ударом у місті оголосили повітряну тривогу, а моніторингова команда зафіксувала наближення реактивного БПЛА.
В електропоїзді до Запоріжжя та на вокзалі лунали евакуаційні оголошення, а працівники залізниці перевіряли вагони.
Пасажирів закликали негайно перейти в укриття, однак чимало людей залишилися біля поїзда в момент атаки, що призвело до великої кількості жертв.
Залізничники наголошують на необхідності чітко виконувати інструкції та переміщуватися в безпечні місця під час тривог.
"Ми вкотре закликаємо максимально чітко дотримуватися інструкцій та правил безпеки на наших вокзалах, навколо залізничної інфраструктури, у наших поїздах. Жодної людяності від ворога не можна очікувати - тому критично важливо всім нам не давати йому шансу, берегти себе та дотримуватися правил", - зазначають в "Укрзалізниці".
Сьогодні кожен вокзал, платформа та поїзд в Україні є пріоритетною ціллю ворога.
Залізничники продовжують рух попри небезпеку, проте закликають громадян дбати про своє життя та неухильно слухати вказівки працівників.
"Продовжувати рух і берегти життя ми можемо лише тоді, коли дотримуємося всіх правил на кожному вокзалі", - додали в компанії.
Нагадаємо, що 29 жовтня російські загарбники завдали удару по цивільному електропотягу у Дніпрі.
Внаслідок влучання ворожого безпілотника по залізничному вокзалу 14 людей загинули, ще 14 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Окрім Дніпра, того ж дня окупанти здійснили серію ударів по цивільних об'єктах у Чернігові, Кременчуці та Запоріжжі.
Внаслідок масованих атак загинули та дістали поранень десятки цивільних людей, серед яких є діти.