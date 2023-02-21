Внаслідок обстрілу зупинки у Херсоні загинули шестеро людей

В результаті сьогоднішнього обстрілу російськими окупантами зупинки громадського транспорту у Херсоні загинули шестеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар пресофіцера комендатури оборони Херсона Дмитра Плетенчука "Суспільному" .

"Наразі інформація уточнюється. Локація, на якій ми знаходимося, не єдина, яка постраждала від чергового обстрілу. Також ракета залпового вогню типу "Град" вдарила і по інших районах нашого міста", - сказав Плетенчук.

На сторінці Плетенчука у Facebook також з'явилося фото після обстрілу Херсона.

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За інформацією ОК "Південь", росіяни вдарили по житлових кварталах, об’єктах критичної інфраструктури, дитячому садочку, лікарні, приватних гаражах і автомобілях у Херсоні.

Кілька будинків отримали суттєві пошкодження, в багатоквартирних - через пряме влучання палає кілька квартир. Також росіяни обстріляли місцевий ринок.

"Просто серед вулиці, у власних домівках та на робочих місцях мирні мешканці Херсону отримували поранення і вмирали. На даний момент відомо про 6 загиблих і 12 поранених. Дані уточнюються", - повідомили в ОК "Південь".

Окрім того, перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський повідомив, що окупанти продовжують завдавати ударів по житлових будинках та цивільній інфраструктурі міста.

РБК-Україна повідомляло, що сьогодні у Херсона пролунали вибухи - росіяни вдарили по місту з РСЗВ.

Пізніше стало відомо, що окупанти обстріляли зупинку та житловий будинок у Херсоні.

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