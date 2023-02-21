В результате обстрела остановки в Херсоне погибли шесть человек
В результате сегодняшнего обстрела российскими оккупантами остановки общественного транспорта в Херсоне погибли шесть человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий пресс-офицера комендатуры обороны Херсона Дмитрия Плетенчука "Суспільному".
"На данный момент информация уточняется. Локация, на которой мы находимся, не единственная, которая пострадала от очередного обстрела. Также ракета залпового огня типа "Град" ударила и по другим районам нашего города", - сказал Плетенчук.
На странице Плетенчука в Facebook также появилась фотография после обстрела Херсона.
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По информации ОК "Юг", россияне ударили по жилым кварталам, объектам критической инфраструктуре, детскому саду, больнице, частным гаражам и автомобилям в Херсоне.
Несколько домов получили существенные повреждения, в многоквартирных - из-за прямого попадания загорелось несколько квартир. Также россияне обстреляли местный рынок.
"Просто среди улицы, в собственных домах и на рабочих местах мирные жители Херсона получали ранения и умирали. На данный момент известно о 6 погибших и 12 раненых. Данные уточняются", - сообщили в ОК "Юг".
Кроме того, первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский сообщил, что оккупанты продолжают наносить удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре города.
РБК-Украина сообщало, что сегодня у Херсона раздались взрывы - россияне ударили по городу из РСЗО.
Позже стало известно, что оккупанты обстреляли остановку и жилой дом в Херсоне.
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