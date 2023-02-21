ua ru
Вт, 21 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В результате обстрела остановки в Херсоне погибли шесть человек

Новина українською →
Херсон, Вторник 21 февраля 2023 14:08
В результате обстрела остановки в Херсоне погибли шесть человек Фото: в результате обстрела остановки в Херсоне погибли шесть человек (t.me/odesacityofficial)
Автор: Елизавета Драбкина

В результате сегодняшнего обстрела российскими оккупантами остановки общественного транспорта в Херсоне погибли шесть человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий пресс-офицера комендатуры обороны Херсона Дмитрия Плетенчука "Суспільному".

"На данный момент информация уточняется. Локация, на которой мы находимся, не единственная, которая пострадала от очередного обстрела. Также ракета залпового огня типа "Град" ударила и по другим районам нашего города", - сказал Плетенчук.

На странице Плетенчука в Facebook также появилась фотография после обстрела Херсона.

Дополнено

По информации ОК "Юг", россияне ударили по жилым кварталам, объектам критической инфраструктуре, детскому саду, больнице, частным гаражам и автомобилям в Херсоне.

Несколько домов получили существенные повреждения, в многоквартирных - из-за прямого попадания загорелось несколько квартир. Также россияне обстреляли местный рынок.

"Просто среди улицы, в собственных домах и на рабочих местах мирные жители Херсона получали ранения и умирали. На данный момент известно о 6 погибших и 12 раненых. Данные уточняются", - сообщили в ОК "Юг".

Кроме того, первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский сообщил, что оккупанты продолжают наносить удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре города.

РБК-Украина сообщало, что сегодня у Херсона раздались взрывы - россияне ударили по городу из РСЗО.

Позже стало известно, что оккупанты обстреляли остановку и жилой дом в Херсоне.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Война России против Украины
NEWS
США могут передать Украине танки Abrams со складов, что ускорило бы их поставки
США могут передать Украине танки Abrams со складов, что ускорило бы их поставки
DAILY
Из Камбоджи в Бахмут. Как артист балета покинул Азию и ушел добровольцем в аэроразведку
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Из Камбоджи в Бахмут. Как артист балета покинул Азию и ушел добровольцем в аэроразведку