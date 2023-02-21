В результате обстрела остановки в Херсоне погибли шесть человек

В результате сегодняшнего обстрела российскими оккупантами остановки общественного транспорта в Херсоне погибли шесть человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий пресс-офицера комендатуры обороны Херсона Дмитрия Плетенчука "Суспільному" .

"На данный момент информация уточняется. Локация, на которой мы находимся, не единственная, которая пострадала от очередного обстрела. Также ракета залпового огня типа "Град" ударила и по другим районам нашего города", - сказал Плетенчук.

На странице Плетенчука в Facebook также появилась фотография после обстрела Херсона.

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По информации ОК "Юг", россияне ударили по жилым кварталам, объектам критической инфраструктуре, детскому саду, больнице, частным гаражам и автомобилям в Херсоне.

Несколько домов получили существенные повреждения, в многоквартирных - из-за прямого попадания загорелось несколько квартир. Также россияне обстреляли местный рынок.

"Просто среди улицы, в собственных домах и на рабочих местах мирные жители Херсона получали ранения и умирали. На данный момент известно о 6 погибших и 12 раненых. Данные уточняются", - сообщили в ОК "Юг".

Кроме того, первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский сообщил, что оккупанты продолжают наносить удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре города.

РБК-Украина сообщало, что сегодня у Херсона раздались взрывы - россияне ударили по городу из РСЗО.

Позже стало известно, что оккупанты обстреляли остановку и жилой дом в Херсоне.

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