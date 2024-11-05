Внаслідок обстрілу Одеси у повітря потрапило 16 тонн діоксиду вуглецю: які наслідки
Після обстрілу зі сторони РФ портової інфраструктури Одеси здійнялася масштабна пожежа. Внаслідок займання відбувся викид у повітря майже 16 тонн діоксиду вуглецю.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Державну екологічну інспекцію Південно-Західного округу.
Внаслідок обстрілу портової інфраструктури Одеси 20 жовтня спалахнула пожежа, яка охопила площу в 200 квадратних метрів. У результаті в атмосферу було викинуто майже 16 тонн діоксиду вуглецю – речовини, яка є одним із основних чинників зміни клімату.
У Державній екологічній інспекції повідомляють, що інформацію про цей інцидент передали до Оперативного штабу при інспекції для внесення до реєстру екологічних збитків, завданих через війну. Екологи наголошують, що природа Одеської області продовжує зазнавати серйозної шкоди через воєнні дії зі сторони Росії.
Нагадаємо, РБК-Україна розповідало, що ввечері 20 жовтня в Одесі пролунала серія вибухів, після яких у місті спалахнула пожежа. За кілька хвилин до інциденту військові попереджали про зафіксовану швидкісну ціль, що рухалася в напрямку Одеської області.
Також ми розповідали, що на даху однієї з будівель в Одесі піротехніки ДСНС вилучили залишки російської ракети, яка атакувала область напередодні. На місці знайдено частину носія касетних елементів, а поблизу на землі – самі касетні елементи. Вибухонебезпечні предмети транспортували спеціальним автомобілем для подальшого знищення.
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