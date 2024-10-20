В Одесі після вибухів почалася пожежа

Ввечері, 20 жовтня, в Одесі пролунало кілька вибухів. Після цього у місті почалася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram "Думська. Одеса. Війна в Україні" та канал Повітряних сил ЗСУ.

Про вибухи у місті повідомлялося о 20:12 та 20:15. Принаймі про один вибух повідомляв також і речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. За декілька хвилин до цього, військові попереджали українців, що у напрямку Одеської області зафіксовано швидкісну ціль.

Після вибухів місцеві пабліки та ЗМІ почали писати про пожежу в місті.