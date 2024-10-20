ua en ru
Нд, 20 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Одесі після вибухів почалася пожежа

Неділя 20 жовтня 2024 20:46
UA EN RU
В Одесі після вибухів почалася пожежа Фото: рятувальник (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Ввечері, 20 жовтня, в Одесі пролунало кілька вибухів. Після цього у місті почалася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram "Думська. Одеса. Війна в Україні" та канал Повітряних сил ЗСУ.

Про вибухи у місті повідомлялося о 20:12 та 20:15. Принаймі про один вибух повідомляв також і речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. За декілька хвилин до цього, військові попереджали українців, що у напрямку Одеської області зафіксовано швидкісну ціль.

Після вибухів місцеві пабліки та ЗМІ почали писати про пожежу в місті.

Нагадаємо, увечері 18 жовтня, внаслідок ракетної атаки російських окупантів в Одесі було пошкоджено триповерхівку та 10 приватних будинків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Одеса Війна в Україні
NEWS
У ракеті КНДР, якою РФ атакувала Україну, знайшли західні компоненти, - Сибіга
У ракеті КНДР, якою РФ атакувала Україну, знайшли західні компоненти, - Сибіга
DAILY
Всі проти Санду. Чого очікувати від виборів у Молдові і чи буде російський реванш
Роман Коткореспондент РБК-Україна Всі проти Санду. Чого очікувати від виборів у Молдові і чи буде російський реванш