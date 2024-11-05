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В результате обстрела Одессы в воздух попало 16 тонн диоксида углерода: какие последствия

Вторник 05 ноября 2024 16:39
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В результате обстрела Одессы в воздух попало 16 тонн диоксида углерода: какие последствия Фото: Порт Одессы (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

После обстрела со стороны РФ портовой инфраструктуры Одессы произошел масштабный пожар. В результате возгорания произошел выброс в атмосферу почти 16 тонн диоксида углерода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную экологическую инспекцию Юго-Западного округа.

В результате обстрела портовой инфраструктуры Одессы 20 октября вспыхнул пожар, охвативший площадь в 200 квадратных метров. В результате в атмосферу было выброшено почти 16 тонн диоксида углерода – вещества, являющегося одним из основных факторов изменения климата.

В Государственной экологической инспекции сообщают, что информацию об этом инциденте передали в Оперативный штаб при инспекции для внесения в реестр экологического ущерба, нанесенного из-за войны войны. Экологи отмечают, что природа Одесской области продолжает испытывать серьезный ущерб из-за военных действий со стороны России.

Напомним, РБК-Украина рассказывало, что вечером 20 октября в Одессе раздалась серия взрывов, после которых в городе вспыхнул пожар. За несколько минут до инцидента военные предупреждали о зафиксированной скоростной цели, которая двигалась в направлении Одесской области.

Также мы рассказывали, что на крыше одного из зданий в Одессе пиротехники ГСЧС изъяли остатки российской ракеты, атаковавшей область накануне. На месте найдена часть носителя кассетных элементов, а вблизи земли – самые кассетные элементы. Взрывоопасные предметы транспортировали по специальному автомобилю для дальнейшего уничтожения.

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