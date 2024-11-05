В результате обстрела Одессы в воздух попало 16 тонн диоксида углерода: какие последствия

После обстрела со стороны РФ портовой инфраструктуры Одессы произошел масштабный пожар. В результате возгорания произошел выброс в атмосферу почти 16 тонн диоксида углерода.

В результате обстрела портовой инфраструктуры Одессы 20 октября вспыхнул пожар, охвативший площадь в 200 квадратных метров. В результате в атмосферу было выброшено почти 16 тонн диоксида углерода – вещества, являющегося одним из основных факторов изменения климата. В Государственной экологической инспекции сообщают, что информацию об этом инциденте передали в Оперативный штаб при инспекции для внесения в реестр экологического ущерба, нанесенного из-за войны войны. Экологи отмечают, что природа Одесской области продолжает испытывать серьезный ущерб из-за военных действий со стороны России.