Внаслідок обстрілу Києва, зачинено один із виходів станції метро "Святошин"
Російські загарбники пошкодили інфраструктуру станції метрополітену "Святошин" у Києві. Призупинено роботу одного з виходів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
Зазначається, що тимчасово зачинено вихід до Чорнобаївської площі (Героїв Бресту), в сторону мосту.
"Тимчасово закрито вихід № 8 - до Чорнобаївської площі (Героїв Бресту) в сторону мосту. Решта входів/виходів працюють у штатному режимі", - йдеться у повідомленні.
Графік роботи станції не змінено - метро функціонує без перебоїв.
Нагадаємо цієї ночі росіяни масовано обстріляли Київ та область ударними дронами і балістичними ракетами.
Внаслідок атаки пошкодили станцію метрополетіну.
Загалом у столиці постраждали як мінімум 5 людей.
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