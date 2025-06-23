В результате обстрела Киева, закрыт один из выходов станции метро "Святошин"

Фото: на станции "Святошин" перекрыт один из выходов (Getty Images)

Российские захватчики повредили инфраструктуру станции метрополитена "Святошин" в Киеве. Приостановлена работа одного из выходов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КВГА.