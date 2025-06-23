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В результате обстрела Киева, закрыт один из выходов станции метро "Святошин"

Понедельник 23 июня 2025 06:04
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В результате обстрела Киева, закрыт один из выходов станции метро "Святошин" Фото: на станции "Святошин" перекрыт один из выходов (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские захватчики повредили инфраструктуру станции метрополитена "Святошин" в Киеве. Приостановлена работа одного из выходов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КВГА.

Отмечается, что временно закрыт выход к Чернобаевской площади (Героев Бреста), в сторону моста.

"Временно закрыт выход № 8 - к Чернобаевской площади (Героев Бреста) в сторону моста. Остальные входы/выходы работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

График работы станции не изменен - метро функционирует без перебоев.

Напомним этой ночью россияне массированно обстреляли Киев и область ударными дронами и баллистическими ракетами.

В результате атаки повредили станцию метрополитена.

Всего в столице пострадали как минимум 5 человек.

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