Внаслідок обстрілу Берислава одна людина зазнала поранень: у районі немає світла

Він повідомив, що через ворожий обстріл у Бериславському районі виникли проблеми з електропостачанням.

"Світла немає у Бериславі, Новобериславі, Шляховому і Томариному. Електрики поки не поїдуть ремонтувати, тому що йде обстріл", - сказав Літвінов.

РБК-Україна також повідомляло, що сьогодні окупанти обстріляли село Кізомис у Херсонській області, один чоловік загинув.

Окрім того, 18 квітня загарбники обстріляли Бериславський район, внаслідок чого в Бериславі та Новобериславі зникло світло.

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