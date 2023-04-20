Внаслідок обстрілу Берислава одна людина зазнала поранень: у районі немає світла

Через російський обстріл Берислава у четвер, 20 квітня, одна людина отримала поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Бериславської РВА Володимира Літвінова у коментарі "Суспільному".
Він повідомив, що через ворожий обстріл у Бериславському районі виникли проблеми з електропостачанням.
"Світла немає у Бериславі, Новобериславі, Шляховому і Томариному. Електрики поки не поїдуть ремонтувати, тому що йде обстріл", - сказав Літвінов.
РБК-Україна також повідомляло, що сьогодні окупанти обстріляли село Кізомис у Херсонській області, один чоловік загинув.
Окрім того, 18 квітня загарбники обстріляли Бериславський район, внаслідок чого в Бериславі та Новобериславі зникло світло.
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