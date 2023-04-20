Росіяни обстрілюють Берислав у Херсонській області: у місті зникло світло
У четвер, 20 квітня, російська армія обстріляла місто Берислав у Херсонській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
"Берислав під обстрілом", - йдеться у повідомленні.
Глава області закликав людей залишатись в укриттях.
"Світло відновимо", - додав Прокудін.
Оновлено 17:03
Керівник Бериславської РВА Володимир Літвінов повідомив "Суспільному", що внаслідок обстрілів було поранено людину. Також він додав, що електропостачання зникло у Бериславі, Новобериславі, Шляховому і Томариному.
Нагадаємо, що у вівторок, 18 квітня, російські окупаційні війська обстріляли Бериславський район Херсонської області. Унаслідок чого в Бериславі та Новобериславі зникло світло.
Російські військові у понеділок, 10 квітня, ввечері обстріляли Берислав з авіації, внаслідок чого постраждала будівля підприємства.
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