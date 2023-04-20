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Росіяни обстрілюють Берислав у Херсонській області: у місті зникло світло

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Берислав, Четвер 20 квітня 2023 16:04
Росіяни обстрілюють Берислав у Херсонській області: у місті зникло світло Фото: Росіяни обстрілюють Берислав (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 20 квітня, російська армія обстріляла місто Берислав у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"Берислав під обстрілом", - йдеться у повідомленні.

Глава області закликав людей залишатись в укриттях.

"Світло відновимо", - додав Прокудін.

Оновлено 17:03

Керівник Бериславської РВА Володимир Літвінов повідомив "Суспільному", що внаслідок обстрілів було поранено людину. Також він додав, що електропостачання зникло у Бериславі, Новобериславі, Шляховому і Томариному.

Нагадаємо, що у вівторок, 18 квітня, російські окупаційні війська обстріляли Бериславський район Херсонської області. Унаслідок чого в Бериславі та Новобериславі зникло світло.

Російські військові у понеділок, 10 квітня, ввечері обстріляли Берислав з авіації, внаслідок чого постраждала будівля підприємства.

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