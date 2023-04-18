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У Бериславському районі через обстріл окупантів зникло світло

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Берислав, Вівторок 18 квітня 2023 17:43
У Бериславському районі через обстріл окупантів зникло світло Фото: У Бериславському районі через обстріл окупантів пропало світло (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 18 квітня, російські окупаційні війська обстріляли Бериславський район Херсонської області. Унаслідок чого в Бериславі та Новобориславі зникло світло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram.

"Через атаку росіян Берислав і Новоберислав - знову без світла. Ворог пошкодив електромережі, що живлять населені пункти", - написав він.

Прокудін зазначив, що на місці вже працюють енергетики.

"Незабаром електроживлення мають відновити", - додав він.

Нагадаємо, напередодні росіяни завдали удару по житлових кварталах Бериславського району.

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