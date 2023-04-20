Росіяни обстріляли село у Херсонській області: є загиблий
Ілюстративне фото: росіяни обстріляли село у Херсонській області (Getty Image)
Російські військові обстріляли село Кізомис у Херсонській області, внаслідок чого одна людина загинула.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
"Російська орда знову обстріляла село Кізомис. Вбили 59-річного чоловіка", - написав він.
Нагадаємо, 18 квітня росіяни обстріляли школу та медичний заклад у селі Зміївка під Бериславом.
Раніше загарбники обстріляли житлові квартали Бериславського району та пошкодили будинки мешканців.
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