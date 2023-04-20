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Росіяни обстріляли село у Херсонській області: є загиблий

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Херсонська область, Четвер 20 квітня 2023 13:12
Росіяни обстріляли село у Херсонській області: є загиблий Ілюстративне фото: росіяни обстріляли село у Херсонській області (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові обстріляли село Кізомис у Херсонській області, внаслідок чого одна людина загинула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"Російська орда знову обстріляла село Кізомис. Вбили 59-річного чоловіка", - написав він.

Нагадаємо, 18 квітня росіяни обстріляли школу та медичний заклад у селі Зміївка під Бериславом.

Раніше загарбники обстріляли житлові квартали Бериславського району та пошкодили будинки мешканців.

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