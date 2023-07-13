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Внаслідок обстрілів Херсонської області загинули дві людини, ще троє поранено

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Херсонська область , Четвер 13 липня 2023 08:55
Внаслідок обстрілів Херсонської області загинули дві людини, ще троє поранено Фото: внаслідок обстрілів Херсонської області загинули дві людини, ще троє поранено (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська за минулу добу, 12 липня, здійснили 76 обстрілів Херсонської області. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще троє поранено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"За минулу добу противник здійснив 76 обстрілів, випустивши 487 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", авіації, СПГ, БМП та БПЛА.
По місту Херсон ворог випустив 33 снаряди", - написав Прокудін.

За його словами, окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

Внаслідок російської атаки дві людини загинули, ще троє отримали поранення.

Обстріл Херсонської області

Після звільнення українськими воїнами Херсону від окупації, в листопаді 2022 року, російські військові регулярно завдають ударів по підконтрольній Україні частині регіону з артилерії та іншого озброєння.

Так, вчора загарбники обстріляли Бериславський район Херсонської області. В результаті чого одна людина отримала поранення.

Також російські окупанти завдали удар по Херсону, одна людина отримала поранення.

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