Внаслідок обстрілів Херсонської області загинули дві людини, ще троє поранено
Російські війська за минулу добу, 12 липня, здійснили 76 обстрілів Херсонської області. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще троє поранено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
"За минулу добу противник здійснив 76 обстрілів, випустивши 487 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", авіації, СПГ, БМП та БПЛА.
По місту Херсон ворог випустив 33 снаряди", - написав Прокудін.
За його словами, окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області.
Внаслідок російської атаки дві людини загинули, ще троє отримали поранення.
Обстріл Херсонської області
Після звільнення українськими воїнами Херсону від окупації, в листопаді 2022 року, російські військові регулярно завдають ударів по підконтрольній Україні частині регіону з артилерії та іншого озброєння.
Так, вчора загарбники обстріляли Бериславський район Херсонської області. В результаті чого одна людина отримала поранення.
Також російські окупанти завдали удар по Херсону, одна людина отримала поранення.
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