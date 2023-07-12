ua ru
Ср, 12 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти атакували Бериславський район Херсонської області, є постраждалий

Новость на русском →
Середа 12 липня 2023 18:02
Окупанти атакували Бериславський район Херсонської області, є постраждалий Фото: Окупанти атакували Бериславський район Херсонської області (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Російські окупанти атакували Бериславський район Херсонської області. В результаті обстрілу одна людина отримала поранення.

Про це начальника Бериславської РВА Володимира Літвінова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Telegram.

За його словами, росіяни завдали артилерійського удару по житловим будинкам Гаврилівки Новоолександрівської громади.

Внаслідок чого поранення отримав чоловік, який у момент влучання снаряда знаходився на власному подвір’ї. Постраждалого доправлено до лікарні.

Крім того, в результаті обстрілу виникла пожежа господарської споруди, яку місцевим мешканцям вдалося загасити до приїзду рятувальників.

Ситуація в Херсонській області

Після звільнення нашими воїнами Херсону від окупації, в листопаді 2022 року, російські військові регулярно завдають ударів по підконтрольній Україні частині регіону з артилерії та іншого озброєння.

Наприклад, внаслідок ворожого обстрілу росіяни 10 липня, в Херсоні поранення отримав цивільний.

Крім цього, нещодавно загарбники атакували житловий квартал міста.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська область Війна Росії проти України
NEWS
У центрі уваги Україна. Всі подробиці другого дня саміту НАТО у Вільнюсі (онлайн)
У центрі уваги Україна. Всі подробиці другого дня саміту НАТО у Вільнюсі (онлайн)
DAILY
Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна: Україна повинна мати шлях до повноправного членства в НАТО
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна: Україна повинна мати шлях до повноправного членства в НАТО