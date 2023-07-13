В результате обстрелов Херсонской области погибли два человека, еще трое ранены

Российские войска за прошедшие сутки, 12 июля, совершили 76 обстрелов Херсонской области. В результате атаки погибли два человека, еще трое ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"За прошедшие сутки противник совершил 76 обстрелов, выпустив 487 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", авиации, СПГ, БМП и БПЛА.

По городу Херсон враг выпустил 33 снаряда", - написал Прокудин.

По его словам, оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

В результате российской атаки два человека погибли, еще трое получили ранения.

Обстрел Херсонской области

После освобождения украинскими воинами Херсона от оккупации, в ноябре 2022 года, российские военные регулярно наносят удары по подконтрольной Украине части региона по артиллерии и другому вооружению.

Так, вчера захватчики обстреляли Бериславский район Херсонской области. В результате чего один человек получил ранения.

Также российские оккупанты нанесли удар по Херсону, один человек получил ранения.