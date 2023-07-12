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Окупанти завдали ще одного удару по Херсону, є постраждала

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Середа 12 липня 2023 18:51
Окупанти завдали ще одного удару по Херсону, є постраждала Фото: Окупанти завдали ще одного удару по Херсону (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські окупанти завдали ще один удар по Херсону у середу, 12 липня. В результаті обстрілу отримала поранення одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Херсонської ОВА в Telegram.

Загарбники завдали удар близько 16:40 по житловому кварталу міста.

В результаті обстрілу поранення отримала 70-річна жінка. У неї діагностували забій голови та струс головного мозку.

Лікарі, котрі оперативно прибули на місце події, надали їй медичну допомогу. Жінка від шпиталізації відмовилася.

Обстріл Херсону

Сьогодні окупанти завдали удару по Херсону. В результаті цього 81-річний чоловік загинув, його дружина - 82-річна жінка отримала поранення.

Ситуація в Херсонській області

Після звільнення українськими воїнами Херсону від окупації, в листопаді 2022 року, російські військові регулярно завдають ударів по підконтрольній Україні частині регіону з артилерії та іншого озброєння.

Так, сьогодні загарбники обстріляли Бериславський район Херсонської області. В результаті чого одна людина отримала поранення.

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