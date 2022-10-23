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Внаслідок нічного обстрілу Миколаєва п'ятеро людей отримали поранення

Фото: внаслідок нічного обстрілу Миколаєва п'ятеро людей отримали поранення (facebook.com/okPivden)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В результаті обстрілу російськими окупантами Миколаєва вночі 23 жовтня п'ятеро людей дістали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської облради Ганну Замазєєву.

За її словами, трьох постраждалих доправили до лікарні, ще двом надана допомога амбулаторно.

Зазначимо, що загарбники вдарили ракетами по Миколаєву та зруйнували п’ятиповерхівкі і значно пошкодили десятиповерховий житловий будинок, а також теплотрасу, дитячий майданчик та десятки припаркованих автомобілей.

Нагадаємо, що 21 жовтня у Миколаївській області знищили російський реактивний штурмовик Су-25.

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Миколаїв