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ЗСУ у Миколаївській області збили ворожий літак Су-25

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Миколаїв, П'ятниця 21 жовтня 2022 17:16
ЗСУ у Миколаївській області збили ворожий літак Су-25 Фото: голова Миколаївської ОВВ Віталій Кім (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські військові сьогодні, 21 жовтня, у Миколаївській області збили російський реактивний штурмовик Су-25.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Повідомляється, що російський літак було знищено під час оголошеної в регіоні повітряної тривоги.

Оновлено (17:44)

За даними Повітряних сил ЗСУ, літак було збито близько 16:00 у Баштанському районі Миколаївської області підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади Повітряного командування "Південь".

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що за місяць ЗСУ збили сотні дронів-камікадзе та десятки ракет ворога.

Також ми писали, що бійці Збройних сил України 18 жовтня знищили російський штурмовик Су-25 у Херсонській області.

Також раніше стало відомо, що 17 жовтня ввечері ЗСУ збили вісім дронів-камікадзе Shahed-136 у центрі України.

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Миколаївська область Су-25 Вторгнення Росії до України Виталий Ким
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