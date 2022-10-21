ЗСУ у Миколаївській області збили ворожий літак Су-25

Українські військові сьогодні, 21 жовтня, у Миколаївській області збили російський реактивний штурмовик Су-25.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

За даними Повітряних сил ЗСУ, літак було збито близько 16:00 у Баштанському районі Миколаївської області підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади Повітряного командування "Південь".

Повідомляється, що російський літак було знищено під час оголошеної в регіоні повітряної тривоги.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що за місяць ЗСУ збили сотні дронів-камікадзе та десятки ракет ворога.

Також ми писали, що бійці Збройних сил України 18 жовтня знищили російський штурмовик Су-25 у Херсонській області.

Також раніше стало відомо, що 17 жовтня ввечері ЗСУ збили вісім дронів-камікадзе Shahed-136 у центрі України.

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