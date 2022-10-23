В результате ночного обстрела Николаева пять человек получили ранения

По ее словам, троих пострадавших доставили в больницу, еще двоим оказана помощь амбулаторно.

Захватчики ударили ракетами по Николаеву и разрушили пятиэтажки и значительно повредили десятиэтажный жилой дом, а также теплотрассу, детскую площадку и десятки припаркованных автомобилей.

Напомним, что 21 октября в Николаевской области был уничтожен российский реактивный штурмовик Су-25.

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