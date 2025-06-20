Внаслідок атаки "Шахедів" на Одесу є постраждалі: оприлюднені фото

В ніч на п'ятницю росіяни атакували ударними дронами Одесу. Міська влада оприлюднила фото наслідків ворожого удару.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Одеси Геннадія Труханова та голову Одеської ОВА Олега Кіпера.
Зазначається, що внаслідок нічної атаки пошкоджено кілька багатоповерхівок у середмісті, автівки і заклади вищої освіти.
На узбережжі внаслідок падіння ударного дрона виникла пожежа, вибуховою хвилею пошкоджено об’єкти рекреації.
В іншому районі міста пошкоджено газопровід, на місці працює аварійна служба.
На місці працюють екстрені служби.
Олег Кіпер повідомив, що за попередньою інформацією, постраждали двоє людей. Їм надається вся необхідна медична допомога.
Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.
В ніч на 20 червня російські загарбники атакували ударними дронами Одесу.
Внаслідок прилотів і падіння уламків, у місті пошкоджені багатоповерхівки, навчальний заклад, автомобілі.
Попережня масштабна атака на Одесу сталася вранці 17 червня. Зазнала пошкоджень житлова інфраструктура міста. Є загиблі та постраждалі.
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