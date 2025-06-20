Внаслідок атаки "Шахедів" на Одесу є постраждалі: оприлюднені фото

Атаки РФ на Одесу

В ніч на 20 червня російські загарбники атакували ударними дронами Одесу.

Внаслідок прилотів і падіння уламків, у місті пошкоджені багатоповерхівки, навчальний заклад, автомобілі.

Попережня масштабна атака на Одесу сталася вранці 17 червня. Зазнала пошкоджень житлова інфраструктура міста. Є загиблі та постраждалі.

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