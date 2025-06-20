Нічна атака РФ на Одесу: горить багатоповерхівка, пошкоджено інфраструктуру
В ніч на 20 червня росіяни масовано атакували Одесу дронами. Внаслідок обстрілу пошкоджено цивільну інфраструктуру, в одному з будинків сталася пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера.
"Незважаючи на активну роботу сил ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, корпусу вищого навчального закладу, газопроводу та приватних автівок", - йдеться у повідомленні.
Крім того, у середмісті, внаслідок влучання дрону, палає багатоповерхівка.
Наразі інформація щодо постраждалих уточнюється. Кіпер уточнив, що над ліквідацією наслідків працюють усі уповноважені служби.
Оновлено о 02:40
Мер Одеси Геннадій Труханов оприлюднив фото наслідків атаки на місто. Він уточнив, що внаслідок обстрілу пошкоджено кілька багатоповерхівок у середмісті, автівки, а також корпуси закладів вищої освіти.
"На узбережжі внаслідок падіння ударного БпЛА виникла пожежа, вибуховою хвилею пошкоджено об’єкти рекреації. В іншому районі міста пошкоджено газопровід, на місці працює аварійна служба", - додав він.
Кіпер теж показав низку кадрів та уточнив, що за попередньою інформацією, постраждали двоє людей. Їм надається медична допомога.
Що передувало
Зазначимо, що з початком нової доби в Одеській області оголосили тривогу. Водночас Повітряні сили ЗСУ поінформували, що в акваторії Чорного моря зафіксовано дрони, які летіли курсом на Одесу.
Через невеликий проміжок часу в Одесі було чути звуки вибухів та протиповітряної оборони.
Обстріли Одеси
Зазначимо, що росіяни регулярно обстрілюють Одесу дронами, а часом і ракетами.
Зокрема, ранок 17 червня не став винятком. Цього дня ворог задіяв для атаки безпілотники, атакувавши цивільну інфраструктуру міста.
В ОВА уточнили, що було пошкоджено житлові будинки, дитячий садок, інклюзивний центр, гаражі та інші об'єкти. Крім того, у кількох місцях були пожежі.
Також відомо, що внаслідок цієї атаки загинуло двоє людей, а ще 19 - постраждали.
Детальніше про наслідки атаки - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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