ua en ru
Пт, 20 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Нічна атака РФ на Одесу: горить багатоповерхівка, пошкоджено інфраструктуру

П'ятниця 20 червня 2025 02:03
UA EN RU
Нічна атака РФ на Одесу: горить багатоповерхівка, пошкоджено інфраструктуру Фото: над ліквідацією наслідків працюють усі уповноважені служби (t.me/odeskaODA)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 20 червня росіяни масовано атакували Одесу дронами. Внаслідок обстрілу пошкоджено цивільну інфраструктуру, в одному з будинків сталася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Незважаючи на активну роботу сил ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, корпусу вищого навчального закладу, газопроводу та приватних автівок", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у середмісті, внаслідок влучання дрону, палає багатоповерхівка.

Наразі інформація щодо постраждалих уточнюється. Кіпер уточнив, що над ліквідацією наслідків працюють усі уповноважені служби.

Оновлено о 02:40

Мер Одеси Геннадій Труханов оприлюднив фото наслідків атаки на місто. Він уточнив, що внаслідок обстрілу пошкоджено кілька багатоповерхівок у середмісті, автівки, а також корпуси закладів вищої освіти.

"На узбережжі внаслідок падіння ударного БпЛА виникла пожежа, вибуховою хвилею пошкоджено об’єкти рекреації. В іншому районі міста пошкоджено газопровід, на місці працює аварійна служба", - додав він.

Фото: наслідки атаки РФ по Одесі в ніч на 20 червня (t.me/truonline)

Кіпер теж показав низку кадрів та уточнив, що за попередньою інформацією, постраждали двоє людей. Їм надається медична допомога.

Фото: наслідки атаки РФ по Одесі в ніч на 20 червня (t.me/odeskaODA)

Що передувало

Зазначимо, що з початком нової доби в Одеській області оголосили тривогу. Водночас Повітряні сили ЗСУ поінформували, що в акваторії Чорного моря зафіксовано дрони, які летіли курсом на Одесу.

Через невеликий проміжок часу в Одесі було чути звуки вибухів та протиповітряної оборони.

Обстріли Одеси

Зазначимо, що росіяни регулярно обстрілюють Одесу дронами, а часом і ракетами.

Зокрема, ранок 17 червня не став винятком. Цього дня ворог задіяв для атаки безпілотники, атакувавши цивільну інфраструктуру міста.

В ОВА уточнили, що було пошкоджено житлові будинки, дитячий садок, інклюзивний центр, гаражі та інші об'єкти. Крім того, у кількох місцях були пожежі.

Також відомо, що внаслідок цієї атаки загинуло двоє людей, а ще 19 - постраждали.

Детальніше про наслідки атаки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Війна в Україні
Новини
Уряд змінив порядок виплати пенсій та грошової допомоги українцям
Уряд змінив порядок виплати пенсій та грошової допомоги українцям
Аналітика
Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді
Роман Коткореспондент РБК-Україна Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді