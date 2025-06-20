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В результате атаки "Шахедов" на Одессу есть пострадавшие: обнародованы фото

Фото: Одесса пострадала от ночной атаки РФ (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В ночь на пятницу россияне атаковали ударными дронами Одессу. Городские власти обнародовали фото последствий вражеского удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Одессы Геннадия Труханова и председателя Одесской ОВА Олега Кипера.

Отмечается, что в результате ночной атаки повреждены несколько многоэтажек в центре города, автомобили и высшие учебные заведения.

На побережье в результате падения ударного дрона возник пожар, взрывной волной повреждены объекты рекреации.

В другом районе города поврежден газопровод, на месте работает аварийная служба.

На месте работают экстренные службы.

 
Фото: последствия удара российских дронов по Одессе (t.me/truonline)

Олег Кипер сообщил, что по предварительной информации, пострадали два человека. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Информация о количестве пострадавших уточняется.

Фото: последствия российской атаки на Одессу (t.me/odeskaODA)

Атаки РФ на Одессу

В ночь на 20 июня российские захватчики атаковали ударными дронами Одессу.

В результате прилотов и падения обломков, в городе повреждены многоэтажки, учебное заведение, автомобили.

Предыдущая масштабная атака на Одессу произошла утром 17 июня. Получила повреждения жилая инфраструктура города. Есть погибшие и пострадавшие.

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ОдессаАтака дронов