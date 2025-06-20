В результате атаки "Шахедов" на Одессу есть пострадавшие: обнародованы фото

Атаки РФ на Одессу

В ночь на 20 июня российские захватчики атаковали ударными дронами Одессу.

В результате прилотов и падения обломков, в городе повреждены многоэтажки, учебное заведение, автомобили.

Предыдущая масштабная атака на Одессу произошла утром 17 июня. Получила повреждения жилая инфраструктура города. Есть погибшие и пострадавшие.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.