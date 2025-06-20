Внаслідок атаки "Шахедів" на Одесу є постраждалі: оприлюднені фото

В ніч на п'ятницю росіяни атакували ударними дронами Одесу. Міська влада оприлюднила фото наслідків ворожого удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Одеси Геннадія Труханова та голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

Зазначається, що внаслідок нічної атаки пошкоджено кілька багатоповерхівок у середмісті, автівки і заклади вищої освіти. На узбережжі внаслідок падіння ударного дрона виникла пожежа, вибуховою хвилею пошкоджено об’єкти рекреації. В іншому районі міста пошкоджено газопровід, на місці працює аварійна служба. На місці працюють екстрені служби. Фото: наслідки удару російських дронів по Одесі (t.me/truonline) Олег Кіпер повідомив, що за попередньою інформацією, постраждали двоє людей. Їм надається вся необхідна медична допомога. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється. Фото: наслідки російської атаки на Одесу (t.me/odeskaODA)