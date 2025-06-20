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Внаслідок атаки "Шахедів" на Одесу є постраждалі: оприлюднені фото

Одеса, П'ятниця 20 червня 2025 03:02
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Внаслідок атаки "Шахедів" на Одесу є постраждалі: оприлюднені фото Фото: Одеса постраждала від нічної атаки РФ (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

В ніч на п'ятницю росіяни атакували ударними дронами Одесу. Міська влада оприлюднила фото наслідків ворожого удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Одеси Геннадія Труханова та голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

Зазначається, що внаслідок нічної атаки пошкоджено кілька багатоповерхівок у середмісті, автівки і заклади вищої освіти.

На узбережжі внаслідок падіння ударного дрона виникла пожежа, вибуховою хвилею пошкоджено об’єкти рекреації.

В іншому районі міста пошкоджено газопровід, на місці працює аварійна служба.

На місці працюють екстрені служби.

Фото: наслідки удару російських дронів по Одесі (t.me/truonline)

Олег Кіпер повідомив, що за попередньою інформацією, постраждали двоє людей. Їм надається вся необхідна медична допомога.

Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.

Фото: наслідки російської атаки на Одесу (t.me/odeskaODA)

Атаки РФ на Одесу

В ніч на 20 червня російські загарбники атакували ударними дронами Одесу.

Внаслідок прилотів і падіння уламків, у місті пошкоджені багатоповерхівки, навчальний заклад, автомобілі.

Попережня масштабна атака на Одесу сталася вранці 17 червня. Зазнала пошкоджень житлова інфраструктура міста. Є загиблі та постраждалі.

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