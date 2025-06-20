В результате атаки "Шахедов" на Одессу есть пострадавшие: обнародованы фото

В ночь на пятницу россияне атаковали ударными дронами Одессу. Городские власти обнародовали фото последствий вражеского удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Одессы Геннадия Труханова и председателя Одесской ОВА Олега Кипера.

Отмечается, что в результате ночной атаки повреждены несколько многоэтажек в центре города, автомобили и высшие учебные заведения. На побережье в результате падения ударного дрона возник пожар, взрывной волной повреждены объекты рекреации. В другом районе города поврежден газопровод, на месте работает аварийная служба. На месте работают экстренные службы. Фото: последствия удара российских дронов по Одессе (t.me/truonline) Олег Кипер сообщил, что по предварительной информации, пострадали два человека. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Информация о количестве пострадавших уточняется. Фото: последствия российской атаки на Одессу (t.me/odeskaODA)