В результате атаки "Шахедов" на Одессу есть пострадавшие: обнародованы фото
В ночь на пятницу россияне атаковали ударными дронами Одессу. Городские власти обнародовали фото последствий вражеского удара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Одессы Геннадия Труханова и председателя Одесской ОВА Олега Кипера.
Отмечается, что в результате ночной атаки повреждены несколько многоэтажек в центре города, автомобили и высшие учебные заведения.
На побережье в результате падения ударного дрона возник пожар, взрывной волной повреждены объекты рекреации.
В другом районе города поврежден газопровод, на месте работает аварийная служба.
На месте работают экстренные службы.
Олег Кипер сообщил, что по предварительной информации, пострадали два человека. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Информация о количестве пострадавших уточняется.
Атаки РФ на Одессу
В ночь на 20 июня российские захватчики атаковали ударными дронами Одессу.
В результате прилотов и падения обломков, в городе повреждены многоэтажки, учебное заведение, автомобили.
Предыдущая масштабная атака на Одессу произошла утром 17 июня. Получила повреждения жилая инфраструктура города. Есть погибшие и пострадавшие.
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