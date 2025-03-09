Внаслідок атаки РФ у Сумах спалахнула двоповерхова будівля: рятувальники ліквідували пожежу

9 березня 2025 року, станом на 8:00, Сумська область зазнала чергових обстрілів з боку російських військ.

Внаслідок російського обстрілу житлового кварталу міста сталася пожежа у двоповерховій будівлі. Пожежники оперативно прибули на місце та за кілька годин ліквідували загоряння.

Удар ворога спричинив сильне загоряння, але вдалося уникнути розповсюдження вогню на сусідні будівлі. На щастя, обійшлося без жертв

Вночі та зранку окупанти здійснили 16 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів, спричинивши 44 вибухи. Зокрема, під обстріли потрапили Сумська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська та Есманьська громади.

Ситуація у області

У Есманьській громаді ворог вдарив з реактивних систем залпового вогню (15 вибухів) та FPV-дронів (3 вибухи), внаслідок чого було пошкоджено три приватні будинки.

Юнаківська громада також стала мішенню для російської артилерії - САУ завдали 3 вибухи, а КАБ - ще 4. У Краснопільській громаді було зафіксовано один вибух від удару FPV-дрона.

На Великописарівську громаду ворог скинув 12 мін, а в Сумській громаді відбулося два вибухи від ворожих БпЛА, пошкодивши об'єкти житлової інфраструктури та нежитлові приміщення. У Білопільській громаді сталися два вибухи через скидання ВОГ з БпЛА.