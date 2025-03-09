В результате атаки РФ в Сумах вспыхнуло двухэтажное здание: спасатели ликвидировали пожар

9 марта 2025 года, по состоянию на 8:00, Сумская область подверглась очередным обстрелам со стороны российских войск.

В результате российского обстрела жилого квартала города произошел пожар в двухэтажном здании. Пожарные оперативно прибыли на место и за несколько часов ликвидировали возгорание.

Удар врага вызвал сильное возгорание, но удалось избежать распространения огня на соседние здания. К счастью, обошлось без жертв

Ночью и утром оккупанты совершили 16 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов, вызвав 44 взрыва. В частности, под обстрелы попали Сумская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская и Эсманская громады.

Ситуация в области

В Эсманьской громаде враг ударил из реактивных систем залпового огня (15 взрывов) и FPV-дронов (3 взрыва), в результате чего были повреждены три частных дома.

Юнаковская громада также стала мишенью для российской артиллерии - САУ нанесли 3 взрыва, а КАБ - еще 4. В Краснопольской громаде был зафиксирован один взрыв от удара FPV-дрона.

На Великописаревскую громаду враг сбросил 12 мин, а в Сумской громаде произошло два взрыва от вражеских БпЛА, повредив объекты жилой инфраструктуры и нежилые помещения. В Белопольской громаде произошли два взрыва из-за сброса ВОГ с БпЛА.