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В результате атаки РФ в Сумах вспыхнуло двухэтажное здание: спасатели ликвидировали пожар

Фото: В результате атаки РФ в Сумах вспыхнуло двухэтажное здание (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Ночью и утром 9 марта российские войска обстреляли Сумскую область, осуществив 16 атак на приграничные территории и населенные пункты. В результате обстрелов повреждены жилые дома, а также возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины и Сумскую ОГА.

9 марта 2025 года, по состоянию на 8:00, Сумская область подверглась очередным обстрелам со стороны российских войск.

В результате российского обстрела жилого квартала города произошел пожар в двухэтажном здании. Пожарные оперативно прибыли на место и за несколько часов ликвидировали возгорание.

Удар врага вызвал сильное возгорание, но удалось избежать распространения огня на соседние здания. К счастью, обошлось без жертв

Ночью и утром оккупанты совершили 16 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов, вызвав 44 взрыва. В частности, под обстрелы попали Сумская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская и Эсманская громады.

Ситуация в области

В Эсманьской громаде враг ударил из реактивных систем залпового огня (15 взрывов) и FPV-дронов (3 взрыва), в результате чего были повреждены три частных дома.

Юнаковская громада также стала мишенью для российской артиллерии - САУ нанесли 3 взрыва, а КАБ - еще 4. В Краснопольской громаде был зафиксирован один взрыв от удара FPV-дрона.

На Великописаревскую громаду враг сбросил 12 мин, а в Сумской громаде произошло два взрыва от вражеских БпЛА, повредив объекты жилой инфраструктуры и нежилые помещения. В Белопольской громаде произошли два взрыва из-за сброса ВОГ с БпЛА.

 

Атака на Украину

Россия нанесла удар по Харьковской области с помощью беспилотников, в результате чего были повреждены учебные и административные здания. Спасатели оперативно ликвидировали пожары, возникшие из-за атаки.

Из-за обстрела Запорожской области тысячи абонентов остались без газа. Пожар на месте удара ликвидировали только через пять часов.

9 марта российские дроны атаковали Черкасскую область, в результате чего пострадало предприятие.

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