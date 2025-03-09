Нічна атака на Харківщину: дрони влучили в навчальний заклад, пошкоджено будівлі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

У ніч на 9 березня російські безпілотники атакували Ізюмський і Чугуївський райони Харківської області. Унаслідок ударів було пошкоджено цивільні об'єкти, проте обійшлося без жертв.

За інформацією ДСНС, у Балаклії два дрони влучили в навчальний заклад. Ударною хвилею та уламками пошкоджено житлові будинки, адміністративні будівлі, лікарню, кафе та припарковані автомобілі.

Фото: ДСНС України

На місці влучання виникла пожежа на площі 50 квадратних метрів, яку оперативно ліквідували рятувальники.

Ще один удар зафіксовано в селі Кочеток Чугуївського району. Безпілотник пошкодив будівлю дитячого закладу, спричинивши загоряння конструктивних елементів. Пожежники швидко приборкали полум'я, не допустивши його поширення.

Фото: ДСНС України

Незважаючи на масштабні руйнування, обійшлося без постраждалих. Рятувальники та комунальні служби продовжують роботи з ліквідації наслідків атак.