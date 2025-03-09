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РФ завдала удару по Запорізькій області: без газу залишилися два населених пункти

Неділя 09 березня 2025 10:52
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РФ завдала удару по Запорізькій області: без газу залишилися два населених пункти Фото: РФ завдала удару по Запорізькій області (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Внаслідок обстрілу Запорізької області тисячі абонентів залишилися без газу. Рятувальники ліквідували пожежу на місці удару через п'ять годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

У ніч на 9 березня рятувальники повністю локалізували пожежу, що стала наслідком обстрілу з боку країни-агресора.

Пожежники боролися з полум’ям понад п'ять годин, і лише о 2:00 ночі вдалося забезпечити повне гасіння.

Через обстріл майже 2000 абонентів у селах Матвіївка та Люцерна залишилися без газопостачання. Газовики активно працюють над відновленням газопостачання, щоб якнайшвидше повернути комунальні послуги людям.

У Запоріжжі спостерігалися тимчасові зниження тиску газу, однак вже 210 тисяч абонентів та 500 підприємств отримують газ у штатному режимі.

Що стосується теплопостачання, то перебоїв не було, і послуга надається стабільно.

Обстріл Запоріжжя

Через російські удари по Запорізькій області та її центру 8 березня постраждала критична інфраструктура. Мешканців попередили про можливі перебої в постачанні газу та тепла через обстріли.

Ворог завдав ударів по важливих об'єктах інфраструктури, що може призвести до обмежень у постачанні газу та тепла.

Згодом керівник ОВА, Олександр Федоров, оприлюднив кадри ліквідації наслідків ударів. Він зазначив, що через влучання в об'єкти критичної інфраструктури можливе обмеження споживання газу.

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