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Невідомі дрони атакували нафтобазу в Сочі: палає резервуар з пальним (фото, відео)

Фото: ударні дрони масштабно атакували Краснодарский край (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Невідомі дрони масовано атакували російське місто Сочі. Внаслідок ударів спалахнула пожежа на нафтобазі в Адлерському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пабліки.

Атака почалася близько 2:15 ночі. За словами очевидців, спрацювала система ППО над Адлером, Лазаревським, Дагомисом і Сіріусом.

Як повідомляє російський Telegram-канал Shot, у Сочі та Адлері місцеві жителі й туристи сховалися у підземних паркінгах та бомбосховищах.

Над містами вила сирена, а по гучномовцю повідомлялося про загрозу атаки дронами на території Краснодарського краю.

Загалом у регіоні було чутно більше 20 вибухів.

Наслідки атаки

Як повідомив мер Сочі Андрій Прошунін, внаслідок обстрілу безпілотниками, на нафтобазі в Адлерському районі сталося займання резервуара з паливом. На місці працюють усі екстрені служби.

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв підтвердив ураження уламками безпілотника цистерни з нафтопродуктами в Адлерському районі, внаслідок чого сталося загоряння.

Рятувальники вже ліквідовують наслідки пожежі. На місці працюють 127 осіб і 35 одиниць техніки.

За даними оперативного штабу Кубані, на нафтобазі в Адлерському районі Сочі горить один резервуар із нафтопродуктами об'ємом 2 тис. кубометрів.

Крім того, на одній із вулиць уламки дронів пошкодили 5 гаражів, рятувальники також гасять магазин, що загорівся.

Попередньо, постраждалих немає.

Дронові атаки на Росію

Нагадаємо, в ніч на 3 серпня невідомі ударні дрони атакували Сочі та район міста Адлер, а також Воронеж і Кстово Нижегородської області.

Попередня атака на Краснодарський край сталася в ніч на 24 липня. Тоді дрони уразили нафтобазу в районі аеропорту Сочі, на місці влучання також спалахнула пожежа.

А в ніч на 25 липня атака дронів паралізувала роботу восьми аеропортів Росії. Серед них був і аеропорт Сочі.

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Російська ФедераціяАтака дронів