Невідомі дрони атакували нафтобазу в Сочі: палає резервуар з пальним (фото, відео)

Дронові атаки на Росію

Нагадаємо, в ніч на 3 серпня невідомі ударні дрони атакували Сочі та район міста Адлер, а також Воронеж і Кстово Нижегородської області.

Попередня атака на Краснодарський край сталася в ніч на 24 липня. Тоді дрони уразили нафтобазу в районі аеропорту Сочі, на місці влучання також спалахнула пожежа.

А в ніч на 25 липня атака дронів паралізувала роботу восьми аеропортів Росії. Серед них був і аеропорт Сочі.