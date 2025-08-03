Неизвестные дроны атаковали нефтебазу в Сочи: горит резервуар с топливом (фото, видео)

Неизвестные дроны массированно атаковали российский город Сочи. В результате ударов вспыхнул пожар на нефтебазе в Адлерском районе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские паблики.
Атака началась около 2:15 ночи. По словам очевидцев, сработала система ПВО над Адлером, Лазаревским, Дагомысом и Сириусом.
Как сообщает российский Telegram-канал Shot, в Сочи и Адлере местные жители и туристы укрылись в подземных паркингах и бомбоубежищах.
Над городами вила сирена, а по громкоговорителю сообщалось об угрозе атаки дронами на территории Краснодарского края.
В целом в регионе были слышны более 20 взрывов.
Как сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин, в результате обстрела беспилотниками, на нефтебазе в Адлерском районе произошло возгорание резервуара с топливом.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил поражение обломками беспилотника цистерны с нефтепродуктами в Адлерском районе, в результате чего произошло возгорание.
На месте работают все экстренные службы. Спасатели ликвидируют последствия пожара. На месте работают 127 человек и 35 единиц техники.
По данным оперативного штаба Кубани, на нефтебазе в Адлерском районе Сочи горит один резервуар с нефтепродуктами объемом 2 тыс. кубометров.
Кроме того, на одной из улиц обломки дронов повредили 5 гаражей, спасатели также тушат загоревшийся магазин.
Предварительно, пострадавших нет.
Напомним, в ночь на 3 августа неизвестные ударные дроны атаковали Сочи и район города Адлер, а также Воронеж и Кстово Нижегородской области.
Предыдущая атака на Краснодарский край произошла в ночь на 24 июля. Тогда дроны поразили нефтебазу в районе аэропорта Сочи, на месте попадания также вспыхнул пожар.
А в ночь на 25 июля атака дронов парализовала работу восьми российских аэропортов. Среди них также был аэропорт Сочи.