RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Дональд Трамп Война в Украине НАБУ и САП

Неизвестные дроны атаковали нефтебазу в Сочи: горит резервуар с топливом (фото, видео)

Фото: ударные дроны масштабно атаковали Краснодарский край (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Неизвестные дроны массированно атаковали российский город Сочи. В результате ударов вспыхнул пожар на нефтебазе в Адлерском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские паблики.

Атака началась около 2:15 ночи. По словам очевидцев, сработала система ПВО над Адлером, Лазаревским, Дагомысом и Сириусом.

Как сообщает российский Telegram-канал Shot, в Сочи и Адлере местные жители и туристы укрылись в подземных паркингах и бомбоубежищах.

Над городами вила сирена, а по громкоговорителю сообщалось об угрозе атаки дронами на территории Краснодарского края.

В целом в регионе были слышны более 20 взрывов.

Последствия атаки

Как сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин, в результате обстрела беспилотниками, на нефтебазе в Адлерском районе произошло возгорание резервуара с топливом.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил поражение обломками беспилотника цистерны с нефтепродуктами в Адлерском районе, в результате чего произошло возгорание.

На месте работают все экстренные службы. Спасатели ликвидируют последствия пожара. На месте работают 127 человек и 35 единиц техники.

По данным оперативного штаба Кубани, на нефтебазе в Адлерском районе Сочи горит один резервуар с нефтепродуктами объемом 2 тыс. кубометров.

Кроме того, на одной из улиц обломки дронов повредили 5 гаражей, спасатели также тушат загоревшийся магазин.

Предварительно, пострадавших нет.

Дроновые атаки на Россию

Напомним, в ночь на 3 августа неизвестные ударные дроны атаковали Сочи и район города Адлер, а также Воронеж и Кстово Нижегородской области.

Предыдущая атака на Краснодарский край произошла в ночь на 24 июля. Тогда дроны поразили нефтебазу в районе аэропорта Сочи, на месте попадания также вспыхнул пожар.

А в ночь на 25 июля атака дронов парализовала работу восьми российских аэропортов. Среди них также был аэропорт Сочи.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияАтака дронов