Явна погроза. Кулеба відповів на рішення РФ зірвати “зернову угоду”

"Це явна погроза, сформульована юридично нейтрально. Але під цим мається на увазі, що Росія не гарантує безпеку жодного корабля, який буде намагатись везти українське зерно", - заявив Кулеба.

Він додав, що Україна буде консультуватися стосовно ситуації з міжнародними морськими організаціями.

"Але загалом ми повинні зрозуміти одну просту річ: поки Росія буде вірити, що вона може шантажувати та нав'язувати свою волю, ці проблеми триватимуть. Ми вирішимо цю проблему, за місяць-другий вони придумають іншу. Тому найкращий спосіб - це перемогти РФ", - додав він.

Зрив "зернової угоди"

Після другого вибуху на Кримському мосту РФ заявила про розрив домовленостей щодо "зернової угоди". Президент України Володимир Зеленський заявив, що це не заважає продовжити експорт зерна в односторонньому порядку і обговорив цю ситуацію з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.

Також в Держдепі США заявили, що наразі Америка та Україна розглядають альтернативні способи експорту агропродукції, наприклад, автотранспортом чи залізницею.

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