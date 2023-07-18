Зрив "зернової угоди": США та Україна розглянуть інші варіанти експорту продовольства

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, передає РБК-Україна з посиланням на CNN.

Він заявив, що вихід РФ із "зернової угоди" є "безсовісним", а також висловив сподівання, що всі країни стежать за тим, як Росія безвідповідально ставиться до країн, які потребують їжі.

Наразі США та Україна розглядають інші варіанти експорту продукції через Чорне море, наприклад, за допомогою залізниці чи автотранспорту, однак є певні нюанси.

"Навіть якщо знайти інші варіанти, це все одно матиме шлибокий стримуючий вплив на здатність продовжувати експорт, адже країни та вантажовідправники будуть стурбовані тим, що буде з їхнім персоналом та кораблями, якщо РФ перешкоджатиме експорту зерна з України", - зазначив Блінкен.

"Зернова угода"

Після того, як РФ повномасштабно напала на Україну, окупанти почали блокувати порти нашої країни, унеможливлюючи експорт зерна та іншої продукції. Через це згодом Туреччина та ООН підписали окремі угоди з РФ та Україною про постачання українського продовольства в країни, які найбільше того потребують.

За весь час дії "зернової угоди" РФ неодноразово погрожувала її зірвати та все одно продовжувала блокувати порти. А після вчорашнього вибуху на Кримському мосту РФ заявила, що домовленості щодо "зернової угоди" фактично припинено.

Після президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий продовжувати експорт зерна в односторонньому порядку, після чого обговорив ситуацію з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.