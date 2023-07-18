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Явная угроза. Кулеба ответил на решение РФ сорвать "зерновое соглашение"

Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Своим решением выйти из "зернового соглашения" Россия фактически угрожает безопасности кораблей, возящих украинское зерно.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент РБК-Украина.

"Это явная угроза, сформулированная юридически нейтрально. Но под этим подразумевается, что Россия не обеспечивает безопасность ни одного корабля, который будет пытаться везти украинское зерно", - заявил Кулеба.

Он добавил, что Украина будет консультироваться по ситуации с международными морскими организациями.

"Но в общем-то мы должны понять одну простую вещь: пока Россия будет верить, что она может шантажировать и навязывать свою волю, эти проблемы будут продолжаться. Мы решим эту проблему, через месяц-другой они придумают другую. Поэтому лучший способ - это победить РФ ", – добавил он.

Срыв "зернового соглашения"

После второго взрыва на Крымском мосту РФ заявила о разрыве договоренностей по "зерновому соглашению". Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что это не мешает продолжить экспорт зерна в одностороннем порядке и обсудил ситуацию с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Также в Госдепе США заявили, что в настоящее время Америка и Украина рассматривают альтернативные способы экспорта агропродукции, например автотранспортом или железной дорогой.

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Дмитрий Кулебазерновой коридор