Явная угроза. Кулеба ответил на решение РФ сорвать "зерновое соглашение"

Своим решением выйти из "зернового соглашения" Россия фактически угрожает безопасности кораблей, возящих украинское зерно.
Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент РБК-Украина.
"Это явная угроза, сформулированная юридически нейтрально. Но под этим подразумевается, что Россия не обеспечивает безопасность ни одного корабля, который будет пытаться везти украинское зерно", - заявил Кулеба.
Он добавил, что Украина будет консультироваться по ситуации с международными морскими организациями.
"Но в общем-то мы должны понять одну простую вещь: пока Россия будет верить, что она может шантажировать и навязывать свою волю, эти проблемы будут продолжаться. Мы решим эту проблему, через месяц-другой они придумают другую. Поэтому лучший способ - это победить РФ ", – добавил он.
После второго взрыва на Крымском мосту РФ заявила о разрыве договоренностей по "зерновому соглашению". Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что это не мешает продолжить экспорт зерна в одностороннем порядке и обсудил ситуацию с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
Также в Госдепе США заявили, что в настоящее время Америка и Украина рассматривают альтернативные способы экспорта агропродукции, например автотранспортом или железной дорогой.
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