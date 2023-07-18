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Зеленський обговорив із Гутеррішем можливість продовжити "зернову угоду"

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Вівторок 18 липня 2023 00:14
Зеленський обговорив із Гутеррішем можливість продовжити "зернову угоду" Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Президент України Володимир Зеленський обговорив із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем можливість продовжити "зернову угоду", незважаючи на спробу РФ зірвати пролонгацію цієї угоди.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави Української держави.

Як зазначив Зеленський, дії Кремля є черговою спробою "зробити зброєю голод та дестабілізацію глобального продовольчого ринку".

"Держава-терорист поставила під загрозу життя 400 мільйонів людей у різних країнах, які залежать від українського продовольчого експорту", - наголосив президент.

Також Зеленський назвав країни Африки та Азії, де спостерігається найбільш критична ситуація: це Сомалі, Ефіопія, Південний Судан та Ємен.

"Чорноморську зернову ініціативу необхідно зберегти. Домовились із паном Гутеррішем працювати разом і з відповідальними державами, щоб відновити продовольчу безпеку та постачання продовольства шляхами у Чорному морі", - розповів глава держави.

"Зернова угода"

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну окупанти почали блокувати порти нашої країни. Пізніше Туреччина та ООН підписали окремі угоди з Україною та Росією щодо "зернового коридору" у Чорному морі, які передбачають експорт українського продовольства.

Дія ініціативи кілька разів тривала, при цьому постійно перед тим, як терміни спливали, Москва заявляла, що не продовжуватиме роботу "коридора" і намагалася продавити винятки із санкцій або додаткові можливості для російського експорту. Але так і не досягала результату.

17 липня прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що домовленості щодо "зернової угоди" фактично припинено.

Президент Володимир Зеленський висловився про ситуацію і зазначив, що Україна готова продовжувати дію "зернової угоди", проте для цього потрібна відповідь Туреччини та ООН.

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Володимир Зеленський зерновий коридор
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