ВМС вперше показали морський дрон Barracuda, він вже нищить ворога

Українські військові вперше продемонстрували роботу морського дрона Barracuda, який разом з іншими безпілотними системами атакує позиції окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
На відео видно, як дрон-камікадзе Barracuda непомітно наближається до покинутого судна, яке окупанти використовують як спостережний пункт, після чого завдає удару.
Після цього в операцію вступає безекіпажний катер, оснащений модулем некерованих ракет. Він атакує прибережну смугу, де, за даними військових, розташовані ворожі укриття.
Наступним етапом стає запуск розвідувальних та FPV-дронів із морського носія БПЛА. За лічені хвилини вони виявляють замасковані позиції противника, які стають цілями для точних ударів.
У ВМС зазначили, що така взаємодія кількох типів безпілотних систем дозволяє ефективніше виявляти та уражати сили противника.
"Дивіться, як працює багаторівнева система ураження "Баракуди", - йдеться у повідомленні ВМС України.
Нагадаємо, раніше у ГУР повідомили, що Україна працює над новою системою для морських безпілотників, яка дозволить не лише знищувати ворожі цілі, а й затримувати підсанкційні судна в Чорному морі та супроводжувати їх до порту для подальшої конфіскації.
За словами командира підрозділу ГУР із позивним "Дев'ятий", основу нової концепції становить модернізований багатоцільовий морський дрон "Катран".